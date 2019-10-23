У жителей Лошицы вода из-под крана течет с песком 5 23.10.2019, 18:06

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«Минскводопровод» считает, что такая вода соответствует требованиям.

Жители Лошицы-9 жалуются, что в квартиры подают грязную воду. Что на это говорят в «Минскводоканале» и как проблему будут решать, сообщает агентство «Минск-Новости».

В начале октября на tut.by о некачественной воде из-под кранов писали жители новостройки по улице Михаила Пташука, 11. Агентство «Минск-Новости» сообщало и о жалобах по дому № 3 на той же улице.

Заместитель начальника производства «Минскводопровод» Наталья Сазанова рассказала, что по обращениям жителей микрорайона провели проверки: специалисты брали пробы воды, в том числе в нескольких квартирах.

— Так как в жалобах утверждалось, что вода грязная, ржавая, лабораторный анализ проводился по пяти показателям: на мутность, запах, привкус, цветность, содержание железа, — сказала Наталья Сазанова. — По всем отобранным пробам получен результат, что питьевая вода соответствует требованиям СанПиН 10−124 РБ99.

Тем не менее, специалисты «Минскводоканала» не исключают, что у жителей были основания для обращений. По согласованию с ЖКХ и администрацией Ленинского района начали плановую промывку наружных и внутридомовых сетей централизованного водоснабжения в Лошице № 1, 2, 9, а также внеплановую — в микрорайонах № 3, 4, 6. Работы продлятся два — два с половиной месяца.

По словам специалиста, период промывки с отключением наружных трубопроводов в том или ином жилом квартале составит шесть — восемь часов. Около 85% сетей будут отключать ночью, что не создаст особых неудобств. В обязательном порядке к домам доставят цистерны с питьевой водой, возле подъездов расклеят объявления.

Могут ли жители претендовать на какую-либо компенсацию, пояснила заместитель начальника предприятия «Водосбыт» Лия Перевалушко. Если услуга водоснабжения оказывается с недостатками, или не оказывается, по закону перерасчет производится на основании претензионного акта.

— Если речь идет о качестве воды, то проводится экспертиза в лаборатории «Минскводоканала». Выезд специалиста, отбор проб и последующий лабораторный анализ для потребителя бесплатны. Вместе с тем жильцы по желанию и за свой счет могут обратиться в стороннюю организацию для проведения независимой экспертизы. Если подтвердится, что качество воды не соответствует установленным санитарно-гигиеническим нормам, будет сделан перерасчет за период от даты поступления обращения до даты вынесения заключения. При этом размер платы за услугу холодного водоснабжения уменьшается на 10%, — рассказала Лия Перевалушко.

Тариф на холодное водоснабжение в Минске составляет 0,8338 рубля за кубический метр.