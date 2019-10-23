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Россия — щедрая душа

  • Антон Орехъ
  • 23.10.2019, 18:13
Россия — щедрая душа
Антон Орехъ

И кошелек.

Решили пойти по классике. В советские времена с нашей страной дружили страны Варшавского Договора, которым просто деваться было некуда, и страны Азии-Африки, которые делали вид, что строят социализм, а на самом деле сидели у нас на шее, свесив ножки. Туземцы-туземцами, папуасы-папуасами, но выгоду свою усекли быстро.

Советский Союз, сам никогда особо не шиковавший, кормил всю эту ораву банановых и кокосовых республик, где правили разные хмыри, людоеды и террористы. Главное было повесить на стенку портрет Ленина и начать затем вешать на фонарях богачей и латифундистов. Эти люди больше всего на свете обожали автоматы Калашникова, которые мы поставляли им самолетами, и наши деньги. Иногда, впрочем, мы просто сооружали им какие-нибудь ГЭС вообще бесплатно – отдадите, когда построите коммунизм. До сих пор ждем. Тем более что история ходит кругами. С той лишь разницей, что теперь с нами даже Восточная Европа не дружит, и азиаты живут уже богаче нас. Но Африка – по-прежнему наш резерв.

Задружим с африканцами, земляками Пушкина, и создадим могучий кулак против Америки и других англосаксов. А чтобы наши африканские друзья не сомневались в искренности наших чувств, мы простим им 20 миллиардов долларов долга. И сделаем это в то момент, когда за чертой бедности находится каждый седьмой житель России – вполне африканская, кстати, статистика. Когда половине граждан хватает только на коммуналку и жратву. Полстраны в кредитах, а просроченных долгов на десятки миллиардов рублей. И после Крыма реальные доходы непрерывно падают. Самое время простить долг африканцам. Мы-то потерпим, а вот дети Африки дальше голодать не могут. Скажи мне, кто твой друг, как говорится.

Я к Африке отношусь с симпатией и сочувствием — кто и как только над нею не глумился! Однако это континент с самыми низкими стандартами демократии и приличия. Коронные номера нашего президента, от которых в нормальных странах все в недоумении, в Африке – норма жизни. Они там правят теми же способами и даже покруче нашего. Случайно что ли повар Пригожин обосновался в ЦАР или Судане – самых диких уголках мира?

Там, где можно играть без правил и жить без закона – вот там мы себе друзей и находим. А эти друзья снова ждут от нас самолетов с автоматами и денег на борьбу с Америкой. Всё-таки Путин – максимально советский человек, застрявший накрепко во временах своей молодости.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»


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