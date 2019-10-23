Lexus показал электромобиль будущего 14 23.10.2019, 19:07

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Концепт выглядит, как из фильмов о будущем.

Компания Lexus презентовала на автосалоне в Токио прототип электромобиля будущего LF-30 Electrified. Об этом сообщается на официальном сайте компании, передает korrespondent.net.

Концепт выглядит, “как из фильмов о будущем”. Модель отличается необычным дизайном кузова. ЕЕ крыша полностью застеклена, а двери открываются необычным образом.

По центру авто как будто прогибается вверх, образовывая арку между дорогой и машиной. Сообщается, что с помощью подсветки можно узнать кто ведет авто: человек или автопилот.

В салоне размещены четыре сидения с индивидуальным монитором. Экран у водителя оснащен функцией распознавания жестов для управления различными функциями автомобиля.

Lexus LF-30 оснащен 544-сильной электрической установкой и встроенными в колеса двигателями. Система Lexus Advanced Posture Control контролирует подачу тяги на каждое колесо отдельно. На одном заряде авто может проехать до 500 км. Также концепт получил систему беспроводной зарядки.

Сообщается, что в серийное производство Lexus LF-30 Electrified не поступит. Некоторые дизайнерские решения с концепт-кара будут использованы в новых электромобилях марки.