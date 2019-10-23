СМИ: Минское «Динамо» купит Гуцериев 6 23.10.2019, 19:42

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Фото: dinamo-minsk.by

Ранее сообщалось, что «Динамо» может купить белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня.

Российский миллиардер Михаил Гуцериев согласился купить минское «Динамо», информируют Naviny.by.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко позволил бизнесмену строить в Любанском районе калийный комбинат. Компания «Славкалий» возьмет туда на работу две тысячи человек.

Шефство над минским «Динамо» может стать для олигарха своеобразным социальным проектом.

Источник в деловых кругах сообщил изданию, что бизнесмен согласился купить «Динамо». По мнению собеседника, это пойдет на пользу футбольному клубу, потому что ему «дадут деньги». По приблизительным оценкам, в год на содержание «Динамо» необходимо примерно 10 млн долларов.

В компании «Славкалий» вопрос Naviny.by, действительно ли Михаил Гуцериев согласился купить минское «Динамо», оставили без комментариев.

Ранее сообщалось, что «Динамо» может купить белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня. Позднее стало известно, что сделки не будет.