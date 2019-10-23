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Лукашенко предложил ЕАЭС воссоздать СССР

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  • 23.10.2019, 20:00
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Лукашенко предложил ЕАЭС воссоздать СССР

Диктатор заявил, что «надо воссоздать то, что разрушено».

Страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в рамках интеграции должны использовать опыт СССР, частью которого они были, заявил Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Хабар», передает lenta.ru.

«Мы же жили в одной стране. У нас огромный опыт, вот эта основа. У нас единый язык, у нас много общего. Этот путь мы можем пройти быстрее, нежели Европейский союз», — сказал белорусский диктатор. Он отметил, что странам ЕАЭС необходимо изучать ошибки ЕС и стараться не повторить их.

«Идти мы можем быстрее, потому что у нас больше опыта, мы жили в Советском Союзе. Там была абсолютно тесная интеграция. Не надо ее уничтожать. Надо воссоздать то, что разрушено. Нам предстоит над этим работать. И, если честно говорить, здесь еще конь не валялся», — резюмировал Лукашенко.


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