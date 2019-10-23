«Слуги народа» проходят тест на полиграфе в прямом эфире

«Слуги народа» проходят тест на полиграфе в прямом эфире14
- 23.10.2019, 20:20
- 2,251
Народные депутаты проходят тест на детекторе лжи из-за подозрений в коррупции.
В среду, 23 октября, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и народный депутат Александр Дубинский в прямом эфире проходят проверку на полиграфе, передает «Новое время».
«Слуги народа» согласились пройти тест на детекторе лжи в связи со скандалом с якобы проплаченным голосованием против антикоррупционного законопроекта.
Адвокат Дубинского сообщила, что дотестовое общение со специалистом-полиграфологом проводится в присутствии журналистов. Сам тест будет проводиться без журналистов для чистоты и объективности результатов.
Ожидается, что результат прохождения проверки на полиграфе будет готов в понедельник, 28 октября.