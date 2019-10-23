Астрономы нашли «космического йети» из ранней Вселенной 2 23.10.2019, 20:49

Возраст галактики оценивается в 12,5 миллиардов лет

© Naked Science

Возраст гигантской галактики оценивается в 12,5 миллиардов лет.

Астрономы с помощью телескопа ALMA обнаружили следы гигантской галактики, возраст которой оценивается в 12,5 миллиардов лет. Как сообщает Naked science, до сих пор наблюдать подобного "монстра" исследователям не удавалось, передает zn.ua.

Ранее ученые предполагали, что через относительно непродолжительное время после Большого взрыва во Вселенной начали формироваться крупные галактики с активным звездообразованием. Вместе с тем, найти подтверждение этому предположению исследователям не удавалось.

Теперь же астрономы обнаружили именно такой объект. В новых наблюдениях с высокой чувствительностью ученые заметили слабый светящийся сгусток.

По мнению ученых, сигнал от этой галактики шел до Земли 12,5 миллиардов лет. То есть, она всего на миллиард лет "младше", чем Вселенная. Ученые считают, что наблюдаемое излучение вызвано тепловым свечением частиц пыли, которые эффективно скрывают весь свет, излучаемый звездами внутри галактики–"монстра".