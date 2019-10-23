Формировать новое правительство Израиля будет лидер оппозиции Бени Ганц 23.10.2019, 20:56

Бени Ганц

У конкурента Нетаньяху есть 28 дней на формирование правительства Израиля.

Председатель центристского блока партий «Кахоль-Лаван» и экс-начальник генштаба Армии обороны Израиля Бени Ганц получил мандат от президента страны Реувена Ривлина, который дает ему возможность за 28 дней сформировать правительственную коалицию.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

За это время ему нужно будет заручиться поддержкой как минимум 55 парламентариев. Если же Ганц с этой задачей не справится, Израилю, вероятно, придется снова выбирать парламент уже в третий раз за год.

Изначально формировать правительство должен был действующий премьер Израиля Беньямин Нетаньяху. Но договориться о формировании коалиции в отведенный срок ему не удалось.