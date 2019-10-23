От моря до моря: Украина планирует запустить речные перевозки через Беларусь 7 23.10.2019, 21:02

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В 2020 году в Украине собираются возобновить «путь из варягов в греки».

Мининфраструктуры хочет развивать внутренние водные пути для того, чтобы соединить Черное, Балтийское и Каспийское море. Для этого украинцы планируют сотрудничать с Беларусью, Польшей и Грузией, передает “Громадское”.

“Если наши польские соседи поддержат этот проект, мы сможем совместить Балтийское, Черное и Каспийское море. Это большой вызов, и мы уже начали необходимые процедуры. Надеюсь, со второй половины 2020 года мы будем готовы сделать первые перевозки внутренним водным транспортом из Беларуси до Черного моря”, — сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он добавил, что для реализации этого проекта в Украине будут проводить работы по дноуглублению на реках, в частности на Днепре. Это должно привести к росту объемов грузоперевозок по Днепру. Также в правительстве ожидают принятие ряда законов о внутреннем водном транспорте.

В ноябре 2018 года в Беларуси рассматривали возможность строительства первого морского порта. Он должен располагаться недалеко от границы с Украиной на реке Днепр. Год назад сообщалось, бизнес-план строительства белорусского морского порта разработан и находится на экспертизе в Минсктрансе. Правда, с тех пор новостей об этом не появлялось.