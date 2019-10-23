Кубок ФИБА: «Цмокі-Мінск» обыграли болгарский «Левски» 23.10.2019, 21:08

Белорусы победили болгар со счетом 81:68.

"Цмокі-Мінск" обыграли болгарский "Левски" в матче стартового тура группового раунда Кубка ФИБА — 81:68. Самым результативным игроком в составе "драконов" стал Доминез Барнетт, который набрал 19 очков, передает pressball.by.

Цмокі-Мінск — Левски — 81:68 (24:15, 25:26, 12:14, 20:13)

Цмокі: Белянков (4), Барнетт (19 + 4 паса), Гаврилович (4 + 7 подб.), Салаш (11 + 5 подб. + 3 паса), Тростинецкий (5 + 10 подб. + 3 паса), Абрамс (3), Лютыч (н.в.), Миркович (14 + 6 пас.), Ситник (н.в.), Стабровский, Веремеенко (11 + 8 подб. + 3 паса).

Группа "F": Цмокі-Мінск — 2 (1), Левски — 1 (1), Днепр, Киев — не играли.