Полина Шарендо-Панасюк: Представителей БТ заинтересовало слово «диктатор» 23.10.2019, 21:36

Полина Шарендо-Панасюк

Активистка «Европейской Беларуси» провела сотрудникам БТ ликбез по употреблению слова.

«Диктатор» - такое слово заинтересовало представителей государственного телевидения при записи выступления кандидата Полины Шарендо-Панасюк от гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Но выступление полностью должно пройти цензуру, поскольку никаких замечаний в письменной форме общественная активистка не получила, - рассказала «Радыё Рацыя» Полина Шарендо-Панасюк.

- Был момент в отношении слова «диктатор». Пытались сказать, что это оскорбление. На что я возразила, что это всего навсего политологический термин. Пока что нам из комиссии сигналов не поступало, что у них есть к нам какие-то претензии. Но это не означает, что их нет.