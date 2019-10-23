Уровень безработицы в Польше снизился до рекордного за 30 лет уровня 23.10.2019, 21:56

Самым низким уровнем безработицы в Польше может похвастаться Великопольское воеводство.

Уровень безработицы в Польше в сентябре снизился до рекордного за последние 30 лет уровня в 5,1%.

Об этом сообщает «Радио Польша».

Марта Петка-Загаевска из PKO Bank Polski отмечает, что обнародованные данные свидетельствуют о потенциале рынка труда в Польше.

«Каждый месяц кажется, что уровень безработицы уже достиг минимальной отметки и дальнейшие снижения показателей невозможны, но эта тенденция все время продолжается», - отметила эксперт.

Самым низким уровнем безработицы в Польше может похвастаться Великопольское воеводство – без работы здесь остаются всего 2,8% трудоспособных граждан. В то же время самый высокий процент безработных приходится на Варминьско-Мазурское воеводство, где безработица составляет 8,6%.