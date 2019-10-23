Белорус номинирован на приз «Восходящая звезда» Европейской легкоатлетической ассоциации 23.10.2019, 22:10

Максим Недосеков

На престижную награду номинирован Максим Недосеков.

Белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков вошел в число номинантов на приз "Восходящая звезда" Европейской легкоатлетической ассоциации, передает pressball.by.

26 октября в Таллине пройднт ежегодная церемония вручения наград "Golden Tracks", где будут объявлены спортсмены, признанные лучшими в номинациях "Легкоатлет года" и "Восходящая звезда". Недавно Европейская легкоатлетическая ассоциация огласила список финалистов в каждой из категорий. За приз Максим Недосеков поборется с многоборцем из Германии Никласам Каулем и украинским метателем молота Михаилом Коханом.

Недосеков в этом сезоне установил личный рекорд — 2,35 м, выиграл чемпионат Европы среди молодежи, матч Европа — США и стал четвертым на чемпионате мира в Дохе.