В Израиле нашли тайные туннели тамплиеров 23.10.2019, 22:21

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Исследования проводились в древнем городе Акко на побережье Средиземного моря.

Археологи обнаружили скрытые под землей туннели тамплиеров, которые могли использоваться для транспортировки сокровищ около 800 лет назад.

Исследования проводились в древнем городе Акко (Акра) на побережье Средиземного моря, передает nv.ua.

Был обнаружен ряд «потерянных» туннелей, ведущих к башне для сокровищ, которые монахи-воины использовали для перевозки своего золота около 800 лет назад. Остатки штаба ордена были также обнаружены в древнем городе Акко, на побережье Израиля.

Рыцари-тамплиеры были рыцарским религиозным орденом, группой воинов-монахов, созданной для защиты христианских паломников на Святой Земле от сарацин. Орден был основан в 12 веке, чтобы собрать деньги для крестовых походов, тамплиеры официально распались через пару сотен лет.

Используя технологию LiDAR, доктор Альберт Лин и команда National Geographic просмотрели территорию в порту Акко, где нашли крепость тамплиеров, использовавшуюся в Третьем крестовом походе, где сейчас стоит автостоянка. Сканирование, выполненное археологами National Geographic, выявило и здание стражи, и несколько туннелей.

Используя приложение виртуальной реальности, команда продемонстрировала, как бы выглядел пейзаж 800 лет назад, если бы огромная крепость была реконструирована с контуром, возвышающимся над ними на побережье. Крепость представляла бы грозное препятствие для любого, кто приближается к ней.

Не исключено, что многие ценности и исторические артефакты до сих пор находятся в древней крепости. Но чтобы узнать это, потребуются полноценные раскопки.