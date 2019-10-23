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Лукашенко: На памятник за войну в Беларуси нужно поставить мешок картошки

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  • 23.10.2019, 22:11
  • 2,547
Лукашенко: На памятник за войну в Беларуси нужно поставить мешок картошки

Диктатор хотел бы увековечить память павших во второй мировой войне мешком картошки и коровой.

В интервью казахстанским журналистам из информагентства «Хабар» Александр Лукашенко поразмышлял над значением для нашей страны картофеля, передает «Еврорадио».

«Картофель — это наш спаситель... — говорил белорусский правитель. — На картофеле на одном люди выживали. И когда мне говорят, какой бы вы памятник поставили за войну в Беларуси, я бы мешок картошки на памятник воздвиг и корову. Потому что [во время войны] корову уводили куда-то в лес (леса дремучие были у нас), прятали там. И за счет этого дети выживали, люди…»

Лукашенко признался, что вынужден сдерживать себя и есть картошку один раз в неделю (иногда — два раза). Он боится растолстеть, и тогда не сможет играть в хоккей.


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