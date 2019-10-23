Как наши крылатые гусары разгромили под Киргхольмом лучшую армию Европы 23.10.2019, 22:26

Гусары гетмана Ходкевича заставили шведского короля Карла забыть о военной славе.

Шведский аппетит с началом 17-го столетия разыгрался не на шутку. Шведский трон достался королю Карлу IX в упорной борьбе со сторонниками короля Сигизмунда, сына Юхана Третьего, опиравшегося на польскую помощь. В конце 16 века Польша и Швеция оказались связанными узами личной унии, пишет «Литвин».

Но Карл смело уничтожал препоны на пути к личной власти. Это по его инициативе в Стокгольме в 1600 году палачи сноровисто отрубали головы виднейшим шведским аристократам, уличенным в связях с его политическими конкурентами (резня в Линчепинге). Шведский риксдаг в 1604 году заставили проголосовать за коронацию Карла.

Атака польско-литвинских гусар привела к полному разгрому заносчивого короля шведов

Захват Риги дал бы шведам хорошую базу для военных операций против Польши в Лифляндии. Здесь король Карл претендовал на наследство некогда могучего Ливонского ордена, не собираясь уступать его Речи Посполитой. 23 сентября 1605 года шведы взяли Ригу в осаду, не пропуская к городу никого и принуждая рижан покориться.

Но на помощь рижанам уже шел гетман Великого княжества Литовского Ян Кароль Ходкевич со своими гусарами, казаками, валахами и татарами. У него уже был опыт войны в Прибалтике ( в 1604 году его солдаты взяли крепость Дерпта). Дрался Ян Кароль и с молдаванами, с отважными запорожцами. Все это были далеко не слабые, изощренные в военных хитростях враги. Менее чем за двое суток солдаты Ходкевича проделали от Дерпта 80 верст и вышли к селению Кирхгольм. Войско литвинов состояло из пехоты, конницы и артиллерии, шло лесными дорогами. Сам по себе такой марш уже был образцом высокой воинской дисциплины и несокрушимого боевого духа.

Схватка с кавалерией шведов

Шведы сняли почти все части из осадного лагеря у Риги. 27 сентября они встали перед позициями Ходкевича у Кирхольма (ныне это место известно как латвийский город Саласпилс). Среди шведов (до 11 тысяч солдат) было много наемников (немцы и шотландцы). Артиллеристы привезли с собой 11 полевых пушек. По численности шведские рейтары не уступали коннице литвинов (до 2500 крылатых гусар). Вообще войск у Ходкевича почти в два раза было меньше, чем у его противника. Но гетман отступать не собирался. Его тактикой было решительное наступление. Он знал, что рейтары будут драться на голодных конях (в лагере под Ригой у шведов не хватало провианта и фуража). Лошади литвинских крылатых гусар были в лучшем состоянии.

Карла IX убеждали не начинать бой 27 сентября. Генералы указывали на то, что солдаты устали после сильнейшего ночного ливня, под которым они шли все 18 верст от Риги к полю боя ускоренным маршем. Но король думал, что его солдаты, усиленные наемниками из Голландии, Германии и Шотландии, сотрут в порошок немногочисленные войска Ходкевича. Тут король явно просчитался.

В сражении гетман проявил себя недюжинным военным психологом. Он заметил, что перевес шведов в численности угнетает его солдат. Тогда Ходкевич приказал обозным мужикам выйти в поле, заняв позицию за главными боевыми порядками. Обозники высоко подняли знамена, выданные гетманом. Тем временем агенты Ходкевича пустили среди солдат слух, что подошли от Вильно крупные вспомогательные силы литвинской армии.

Проблемой была отличная позиция, которую заняло на высотах у Кирхгольма-Саласпилса армия шведского короля. Ходкевич применил старый степной прием — ложную атаку с заманиванием врага на невыгодную для него позицию.

С копьями наизготовку конница Томоша Дубровы пошла в атаку на один из флангов северян и после вскоре обратилась в повальное бегство после пары залпов вражеских мушкетеров. Ободренные потомки викингов бросились в преследование.

Строй мушкетеров сломался. Стрелки превратились в галдящую, орущую толпу, которая гналась за ускользающими литвинскими кавалеристами. Они вскоре попали под залпы пехотинцев войск ВКЛ. Пока пехота литвинов вела огневой бой, перегруппировались крылатые гусары. Три сотни гусар Винцента Войны ударили в центр шведской позиции. Гусары Войны убили люксембургского герцога Фредерика. Потеря командующего внесла панику в ряды врагов литвинов.

На левом фланге крушили мушкетер всадники Дубровы. На правом перешли в наступление крылатые гусары и казаки Яна Сапеги.

Ходкевич рисковал жизнью, находясь в гуще схватки. за его спиной пал от пистолетной пули рейтара ординарец. Сабля Ходкевича не знала жалости и рейтар поплатился головой за меткий выстрел. Но и шведский король едва угодил в плен к литвинам. На чужой лошади чудом Карл доскакал до гавани, где сел на один из шведских кораблей и отплыл в Стокгольм.

Наступил самый решающий момент боя. Король Карл IX решил, что пришел час применить резервы. Он отправил свои силы на правый фланг. Рейтары стали палить из пистолетов, нанося серьезные потери литвинам. С шведской кавалерией справились гусары Ляцкого, направившегося в обход строя конницы шведов. Удар с фланга сбил с позиции рейтар, а затем под копья гусар попала немецкая и шведская пехота, которая была добита легкими татарскими всадниками.

Такое вооружение имели гусары гетмана Ходкевича, разгромившие лучшую армию Европы

В ходе сражения у Кирхгольма из 11 тысяч шведов погибло больше половины. Сотни северян утонули в Двине. Некоторым счастливчикам, уцелевшим от копий и сабель гусар, удалось попасть в плен. К ногам Ходкевича после битвы упало до 60 королевских знамен и штандартов. Было захвачено также 11 орудий. Армия литвинов, как указывали современники, потеряла всего до ста воинов убитыми и ранеными.

Панцирный гусар. Современная реконструкция.

Разгром королевской армии Карла IX надолго отбил у скандинавов охоту воевать в Лифляндии. Шведы ушли из Эстляндии. К сожалению, блестящая победа гетмана Ходкевича больших политических выгод Речи Посполитой не принесла. Прочно закрепиться на Балтике не позволило отсутствие денег и вооружения. К тому же для конницы и солдат недоставало кормов. Король Карл все же был вынужден на три года заключить перемирие с Речью Посполитой, забыв о захватах в Прибалтике. Зато в военную историю Европы 17-го века золотыми буквами было вписано новое имя славного полководца — литвинского военного гения Яна Ходкевича.