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Видеофакт: ВВС США получили мощное лазерное оружие

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  • 24.10.2019, 8:26
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Видеофакт: ВВС США получили мощное лазерное оружие

Оно необходимо для борьбы с беспилотниками.

ВВС США в октябре получили лазерную систему по борьбе с беспилотниками производства Raytheon. Об этом 23 октября сообщила компания-производитель, опубликовав в своем твиттере видеозапись, которая демонстрирует работу аппарата против небольшого коммерческого четырехвинтового дрона, сообщает newsader.com.

Как сообщает Defence Blog, система будет развернута за пределами Соединенных Штатов в рамках годичного эксперимента, в ходе которого будет проверена эффективность работы системы, а также состоятся обучающие курсы по управлению машиной.

Установка, продемонстрированная на видео, представляет собой погруженную на автомобиль лазерную систему. Она работает от аккумулятора, который может заряжаться от стандартной комнатной 220-вольтной розетки. В автономном режиме система может сделать десятки выстрелов, прежде чем полностью разрядится. В случае же подсоединения аппарата к специальному генератору число выстрелов может быть практически бесконечным.

В системе высокоэнергетического лазерного оружия, представленного Raytheon, используется усовершенствованный вариант мультиспектральной системы прицеливания, а также датчик обнаружения, фиксации и сопровождения объектов, работающий в электрооптическом и инфракрасном режимах. Как сообщается, цель нейтрализуется в считанные секунды – так, как это показано на видео.

Спектр задач, решаемых системой, весьма широк – от защиты передовых военных баз до охраны коммерческих аэропортов и многолюдных стадионов. Система охватывает все виды угроз со стороны беспилотников.

"Еще пять лет назад мало кто задумывался об угрозе беспилотников. Зато теперь мы постоянно слышим о подобных атаках. Наши клиенты заметили это и попросили нас разработать уже систему противодействия БЛПА. Мы сделали это, пройдя путь от проектирования до готового продукта менее чем за 24 месяца", – рассказал президент Raytheon Space and Airborne Systems Рой Азеведо.

Накануне Newsader сообщал о том, что в ближайшие недели на десантный корабль ВМС США будет установлен и испытан новый высокомощный 150-киловатный боевой лазер. Он сможет поражать небольшие лодки и крупные дроны. Данный лазер в пять раз мощнее своего аналога, который два года назад был испытан в ближневосточном регионе.

В настоящее время США работают над еще более мощным лазером. Его мощность, как ожидается, составит до 500 киловатт. Предполагается, что с помощью него можно будет противостоять военным самолетам, ракетам и даже гиперзвуковому оружию.

Американская программа лазерного оружия насчитывает десятилетия. В середине марта американские специалисты провели в Германии демонстрационные лазерные стрельбы с бронемашины Stryker MEHEL: боевой луч сбил дюжину беспилотных летательных аппаратов, вторгшихся в зону его ответственности. Система MEHEL должна будет бороться с более крупными летательными аппаратами, неуправляемыми ракетами и артиллерийскими снарядами.

В апреле сообщалось о том, что Агентство по противоракетной обороне США (MDA) разрабатывает мощное лазерное оружие большой дальности в качестве стратегической системы ПРО – средства, предназначенного для уничтожения межконтинентальных баллистических ракет с ядерной боеголовкой.


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