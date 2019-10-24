Из-за переписи населения белорусам повысят коммуналку? 11 24.10.2019, 9:48

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Ситуация с тарифами напоминает «хождение безумца по минному полю».

В Беларуси новый этап зачисления в «тунеядцы». Люди, которые впервые увидели потяжелевшие жировки, были просто шокированы. Одна из читательниц сайта Сharter97.org в письме рассказала, что получила квитанцию за сентябрь с суммой в 250 рублей. А все по причине того, что квартира зарегистрирована на мужа, который работает за границей.

В расчетных центрах говорят, что только в столице тысячи людей получили жировки с новыми суммами.

Ситуацию для сайтаCharter97.org прокомментировала активистка профсоюза РЭП из Гомеля Мария Тарасенко, известная своей активной борьбой с декретом о «тунеядцах»:

- Ситуация напоминает хождение по минному полю. Сегодня одно, а завтра другое — нет никакой определенности. Учитывая, что и сам этот декрет античеловечный, такое отношение к людям вопиюще. Создается определенное напряжение в обществе.

- Как будет дальше развиваться ситуация с повышенными тарифами для неработающих граждан?

- Я думаю, что категории граждан, которым будут насчитаны повышенные тарифы, будут расширяться — все-таки у нас идет перепись населения. Исходя из того, что людям задаются определенные вопросы, не исключено, что помимо неработающих собственников жилья, включены будут еще какие-то категории граждан, которым будут повышать коммунальные платежи.

Я не знаю, чего этим власти хотят добиться. Может быть они хотят повторения протестов 2017-го года? Лукашенко — просто безумец! Судя по тому, что происходит — он абсолютно не отдает отчета ни своим словам, ни своим поступкам.

- Почему формула расчета ЖКХ для белорусов — «государственная тайна»?

- Я думаю, что в эти тарифы закладываются все издержки, все накладки и вся эта банальная бесхозяйственность ЖКХ. Поэтому власти не хотят их обнародовать, они боятся это сделать. Хотя, конечно, мы должны знать, из чего складывается тариф, например, на отопление.

Лукашенко знает, что это очень непопулярная мера для населения. Для белорусов оплата «коммуналки» — значительная статья расходов. Приличную часть своих заработков люди вынуждены отдавать за услуги ЖКХ, даже по этим «субсидированным» тарифам.

На самом деле еще неизвестно, субсидированные они или нет. Или мы оплачиваем уже давно в 100%-м объеме. Мы этого, увы, не знаем.

- Какие еще скандальные ситуации с декретом о «тунеядцах» вы бы хотели отметить?

- Во-первых, с правовой точки зрения, власть не дает возможность отстоять людям в судах свои честь и достоинство. Людей заставляют по разным причинам оплачивать эти тарифы.

Это и моя история: мы в феврале подавали иск в суд о том, что считаем неправомерным взыскание с меня повышенного тарифа. В итоге — суд нам просто отказал.

Приведу в качестве примера ситуацию в Минске, когда человек с весны бьется с системой. Он пытается объяснить, что он никакой не «тунеядец», что он живет как живет и не должен ничего оплачивать по повышенным тарифам. Он дошел до Верховного суда и до Конституционного — и везде глухо, везде закрытые двери. Просто стена безмолвия и неопределенности.

- Имеет ли право на существование документ, породивший такое количество ошибок и вызвавший столько негативных эмоций у людей?

- Этот декрет нарушает Конституцию Беларуси, все международные нормы. Это самая низшая ступень человеческого развития. Это даже не феодальный строй, это намного страшнее.

Этот декрет не просто не имеет право на существование — об этом человек не имеет права даже думать! Это противоречит и человеческим законам, и правовым, и экономическим. Это вообще противоречит здравому смыслу. Этот декрет создал безумный человек. И я даже не хочу называть этого «человека» человеком!

Как вообще такое можно было выплеснуть наружу в государстве, находящимся в центре Европы в 21-м веке?

Это просто унижение чувства человеческого достоинства! И мне стыдно, что это происходит в Беларуси.

- В свое время приостановить декрет помогли массовые протесты. Как его отменить полностью?

- Чтобы его отменить, нужно иметь политическую волю. Не надо делать публичных заявлений вроде «мы ошиблись», достаточно просто это спустить на тормозах — это было бы наиболее рациональным решением.

Я не считаю, что когда от чего-то отступаешь — это проявление слабости. Это, наоборот — показатель мудрости и ума. Признайся самому себе: «Я был неправ!» И откажись от этой безумной идеи.

Но власти хотят, чтобы вернулись акции протеста. А протест — это такая вещь, что он может разгореться с такой силой, что будет ой-ой-ой. Как говорится, не буди лиха, пока тихо.

Если они уже создавали эти комиссии с «благими» намерениями по содействию занятости, так содействуйте! Пусть наши чиновники вкупе с центрами занятости начнут помогать людям. Но по факту белорусы объясняют этим комиссиям, почему они не работают. Из порядочных людей власти делают чуть ли не преступников.