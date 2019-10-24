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Стали известны подробности о найденном в Великобритании грузовике с 39 телами

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  • 24.10.2019, 12:07
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Стали известны подробности о найденном в Великобритании грузовике с 39 телами
Фото: REUTERS / Peter Nicholls

Все подробности об инциденте в графстве Эссекс.

23 октября в английском графстве Эссекс обнаружили грузовик с 39 трупами. По подозрению в убийстве арестован его 25-летний водитель.

«Новое время» рассказывает все, что известно о трагедии в Великобритании.

Откуда взялся грузовик с телами

Daily Mail пишет, что утром 23 октября в полицию позвонили парамедики. Скорую помощь вызвали в промышленную зону возле Дартфорд-Кроссинг — главного места пересечения автомагистрали, соединяющей графства Эссекс и Кент, и реки Темзы. Парамедики первыми обнаружили тела в грузовике Scania, оборудованном холодильной установкой.

По данным СМИ, она была включена, температура внутри могла достигать -25 градусов Цельсия.

Описывая условия внутри, исполнительный директор ассоциации автоперевозчиков Ричард Бернетт сказал, что, если холодильник включен, условия внутри «абсолютно ужасны», они убили бы любого, кто бы находился в нем, «довольно быстро».

Согласно первому официальному сообщению полиции, информация о телах в грузовике поступила в 1:40 после полуночи. По первоначальным данным правоохранителей, грузовик прибыл в Англию через уэльский город Холихед 19 октября, то есть люди могли пробыть в нем как минимум четыре дня.

Independent со ссылкой на свидетелей писало, что грузовик Scania красного цвета был оставлен за как минимум 12 часов до того, как полиция обнаружила в нем тела жертв.

Через несколько часов в полиции уточнили, что грузовой контейнер, в котором были обнаружены тела, следовал из бельгийского Зебрюгге в Пурфлит на реке Темзе и пришвартовался в районе Туррок вскоре после 00:30 в среду, 22 октября.

Тягач грузового автомобиля — меньшая секция в передней части автомобиля, как считается, прибыл из Северной Ирландии.

Грузовик вместе с контейнером покинули порт около 1:05 22 октября.

Днем 23 октября МИД Болгарии заявило, что грузовик был зарегистрирован в болгарском прибрежном городе Варна.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что с момента регистрации в этой стране в 2017 году грузовик в нее не въезжал.

«Грузовик был зарегистрирован в 2017 году в Болгарии ирландкой. Затем он покинул страну и никогда не возвращался. Таким образом, мы никак не можем быть связаны, кроме регистрации номерных знаков грузовика», — сказал Борисов.

Что известно о жертвах

Полиция сообщила, что, по предварительным данным, одна из 39 жертв — подросток, остальные 38 — взрослые.

«На данном этапе мы не установили происхождение жертв или их личности и прогнозируем, что это может быть длительным процессом», — заявили британские правоохранители.

Как пишет The Guardian Ричард Бернетт, исполнительный директор Ассоциации автоперевозчиков рассказал изданию, что связывает трагедию с бандами мигрантов, незаконно ввозящих людей на грузовиках. По его словам, маловероятно, что грузовик осмотрели на въезде, если он прибыл из Европы.

Единственный подозреваемый

Фото со страницы Мо Робинсона в Facebook

По подозрению в убийстве пока задержали только одного человека — 25-летнего мужчину из Северной Ирландии — водителя грузовика. На данный момент он находится под стражей.

Каких-либо деталей его задержания в полиции не сообщили.

СМИ пишут, что его имя Мо Робинсон, он из Портадауна в ирландском графстве Арма.

На странице Робинсона в Facebook указано, что он водитель грузовика и опубликованы фото с ним в кабине грузовика или рядом с грузовиком.

Реакция властей

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что «потрясен» трагическим инцидентом в Эссексе.

«Я регулярно получаю обновления, и министерство внутренних дел будет тесно сотрудничать с полицией Эссекса, поэтому мы точно выясним, что произошло. Мои мысли со всеми, кто потерял свои жизни и своих близких», — заявил он также.

Министр внутренних дел Прити Пател заявила на своей странице в Twitter, что шокирована трагическим инцидентом.

Она также сообщила, что сотрудники иммиграционной службы Министерства внутренних дел тесно сотрудничают с полицией, чтобы установить, что произошло.

Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), уполномоченное расследовать организованную иммиграционную преступность и торговлю людьми, заявило, что выясняет, могли ли организованные преступные группы иметь отношение к трагедии.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что ирландские правоохранители проведут все необходимые проверки, если будет установлено, что путь грузовика из Болгарии в Британию пролегал через Ирландию (на тот момент еще не было известно, что контейнер прибыл из Бельгии — ред.).

«Очевидно, нам нужно больше информации… Это ужасная и человеческая трагедия, и мы проведем все расследования, которые необходимы, если будет установлено, что грузовик действительно проезжал через Ирландию», — сказал Варадкар.

Не единственный случай

Нынешняя трагедия — не первый подобный случай. В 2000 году в графстве Кент сотрудники таможни обнаружили тела 54 мужчин и четырех женщин из Китая в кузове грузовика с томатами.

Мигранты тоже направлялись из Бельгии в Великобританию, они задохнулись из-за того, что было закрыто вентиляционное отверстие.

Водителя этого грузовика по имени Перри Вакер приговорили к 14 годам заключения за непредумышленное убийство.


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