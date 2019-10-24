В Амазонии найдена самая громкая птица на Земле 1 24.10.2019, 12:29

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Она может перекричать даже самолет.

Группа орнитологов из США и Бразилии заявила о том, что одноусые звонари Procnias albus, которые обитают в лесах Амазонии, являются самыми громкими птицами на Земле. Самцы этих птиц могут производить звук минимум на девять децибел выше предыдущего рекорда, сообщает zn.ua.

Самцы звонарей окрашены в ярко-белый цвет и отличаются длинным "усом" над клювом. Завлекая самок, они поют песни, громкость которых может достигать 125 децибел. Для сравнения, громкость пожарной сирены составляет 100 децибел, а вблизи работающих двигателей самолета звук достигает 120 децибел.

Предыдущий рекорд принадлежал крикливыми пихами Lipaugus vociferans. В ходе исследования ученые измеряли громкость пения трех пих и восьми звонарей в естественных условиях и с разной дистанции, точно фиксируя расстояние до птицы. Это позволило подсчитать громкость, на которую способны 250-граммовые одноусые звонари, и зафиксировать новый рекорд. Авторы отмечают, что небольшие птицы отлично приспособлены для громких песен, отличаются толстыми мышцами "пресса" и способностью особенно широко раскрывать клюв.

Стоит отметить, что "песни" звонарей не отличаются длительностью или мелодичностью. Они завлекают самок последовательностью коротких выкриков. Более того, в отличие от других животных, которые способны издавать громкие звуки, звонари не используют их для коммуникации на больших расстояниях.