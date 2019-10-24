Как белорусов используют в серых схемах ввоза автомобилей в Украину 24.10.2019, 13:04

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Сколько теперь платят?

Казалось бы, массовые перевозы белорусов в Украину, чтобы повесить на них авто на «евробляхах» уже стали историей. Но буквально на днях в редакцию Автобизнеса обратилась гомельчанка, которая стала участницей «бородатой» схемы. Она рассказала, как ищут «вешалок», сколько им платят и что обещают, пишет abw.by.

Прокуратура предупреждала

Тема перегона авто на так называемых «евробляхах» в Украину с использованием наших граждан не нова.

В прошлом году с заявлением по этому поводу даже выступила гомельская прокуратура.

Говоря о последствиях в двух словах, выходит, что с точки зрения белорусского законодательства «вешалка» ничего не нарушает, а значит, каких-либо неприятностей здесь, в Беларуси, у нее точно не возникнет. И заявление прокуратуры в данном случае носит сугубо предупредительный характер.

Зато такой человек нарушает украинское законодательство, поэтому, получив скромную оплату за свои услуги, он сознательно закрывает себе беспроблемный въезд в соседнюю страну.

Но схема продолжает работать, и если раньше “вешалкам” платили 20-40 долларов, то теперь сумма изменилась.

Но обо всем по порядку.

С предложением подзаработать к нашей собеседнице прямо на улице обратился мужчина, который представился Александром. Происходило все возле гомельского центра занятости, откуда наша героиня, как и другие люди, отправляется на подработку в колхоз.

По словам Кристины (имя изменено по просьбе героини), незнакомец пообещал 20 рублей. Сказал, что нужно перевезти авто в Украину.

«Деньги платят, все нормально»

«Я начала задавать ему дополнительные вопросы, а девочки, которые стояли рядом, сказали: не переживай, мы уже ездили, деньги платят, все нормально».

Послушав тех, кто уже успел заработать таким образом, женщина согласилась.

«Схема простая, белорусскую границу пересекаешь пешком, на нейтральной территории садишься в машину с литовской регистрацией. Нашу группу ждали четыре автомобиля, со мной ехали еще три мужчины. Прямо на границе делают доверенность сроком на три года. Далее на основании этой доверенности на белорусскую «вешалку» оформляют временный ввоз сроком на 1 год», – рассказывает Кристина.

На Кристину оформили автомобиль BMW, модель и год выпуска женщина не запомнила, так как, по ее словам, она плохо разбирается в автомобилях: «Единственное, что я помню – это была BMW, которая, как я поняла из разговоров, стоит 4500 долларов».

После пересечения границы автомобили, ввезенные нашими гражданами, едут дальше в Украину, а белорусские «вешалки» возвращаются домой.

«Все будет хорошо»

По словам Кристины, уже на обратном пути украинские таможенники рассказали, что в будущем у них могут быть проблемы. А белорусский куратор успокаивал, говорил, что не стоит их слушать, все будет хорошо.

Уже по возврату домой Кристина стала искать в интернете подробную информацию и поняла, что совершила ошибку, согласившись на такую «подработку».

«Если бы я сразу знала о последствиях, то никогда бы на такое не пошла», - утверждает наша героиня.

«Александр обещал, что машину через год снова ввезут в Беларусь для того, чтобы опять оформить временный ввоз. Но ведь это только слова», - с отчаянием говорит наша собеседница.

По словам Кристины, она, конечно, надеется на то, что автомобиль через год вернется и что в будущем у нее не будет проблем при пересечении украинской границы. Хотя понимает, что даже теперь ее могут оштрафовать за передачу временно ввезенного авто третьему лицу.

Что будет, если авто не вернется?

На украинской стороне белорусу штраф за такую «подработку» может доходить без малого до тысячи долларов. 600 — за просроченный на 10 дней временный ввоз и около 320 — за передачу управления автомобилем на временном ввозе другому лицу.

Поэтому Кристине и другим белорусам, принявшим участие в такой махинации, действительно есть чего опасаться.

Утверждать, вернется ли через год машина в Беларусь или нет, мы не можем, но шансов на такой исход действительно немного.

Во-первых, вопрос, что будет дальше с так называемыми «евробляхами» в Украине, остается открытым.

Недавно Кабинет министров дал распоряжение органам полиции не применять штрафные санкции в отношении владельцев автомобилей с иностранной регистрацией до 2020 года.

А вопрос, какими будут таможенные пошлины, активно обсуждается.

Кроме того, по истечении срока действия временного ввоза машина, как это нередко бывает, может пойти на разбор.

Тем временем, мы без труда нашли объявления о продаже нерастаможенных автомобилей на одном из популярных украинских сайтов.

Все эти факты подтверждают, что тема по-прежнему актуальна. Кристина утверждает, что среди ее знакомых многие уже перевезли машину в Украину. Более того, она рассказала, что снова видела Александра возле центра занятости. «Я запомнила его автомобиль – светлый Renault с логотипом Яндекс Такси».