Ученые раскрыли главные секреты долголетия 24.10.2019, 13:09

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Здоровое долголетие находится в прямой зависимости от некоторых очень важных факторов.

Ученые узнали, каким образом человек может прожить дольше. Здоровое долголетие находится в прямой зависимости от некоторых очень важных факторов, включая употребляемые продукты, пишет orthodox.od.ua.

Исследователи из университета Хуажонг заявляют, что лишний вес способен создать значительную нагрузку на системы организма. Именно это объясняет наличие у полных людей высокого риска развития опасных заболеваний, в том числе хронических, способных вызвать преждевременную смерть. У пациентов с больным сердцем и сосудами вероятность летального исхода возрастает в два раза в том случае, если они не следят за своим весом. Специалисты изучили информацию, полученную по итогам продолжительного наблюдения за 36 тыс. граждан США. В том случае, если тучность человека заметно увеличивается в период с 25 лет до среднего возраста, вероятность преждевременной кончины из-за болезней возрастает на 22%. Сравнение проведено по отношению к людям, которые до самой старости не допускают того, чтобы располнеть.

Исследователи сделали вывод, что с молодых лет нужно тщательно следить за своим питанием, соблюдая рекомендации диетологов. Следует исключить вредные привычки и заниматься физкультурой, так как здоровый образ жизни обеспечит возможность прожить дольше.