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Видеофакт: Историческое заседание Брестской окружной избирательной комиссии

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  • 24.10.2019, 13:14
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Видеофакт: Историческое заседание Брестской окружной избирательной комиссии

Кандидат в «депутаты» Полина Шарендо-Панасюк продолжает борьбу.

Сегодня с «выборов» была снята известная активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк.

Ее сняли за активную агитационную кампанию и яркое выступления по белорусскому телевидению.

Решение о снятии принимали Наумовец Тамара Владимировна, председатель Брестской окружной избирательной комиссии, и ее заместитель Капустина Людмила Георгиевна.

А историческое заседание Брестской окружной избирательной комиссии снял известный блогер Сергей Петрухин.

Штаб Полины Шарендо-Панасюк обжалует незаконное решение комиссии. «По закону, Полина является кандидатом, и мы будем продолжать агитационную кампанию. Наши агитационные пикеты будут продолжаться — и мы всех на них приглашаем. Борьба продолжается!», — заявил Андрей Шарендо, доверенное лицо кандидата от «Европейской Беларуси».


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