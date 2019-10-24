Израильские археологи нашли церковь неизвестного христианского святого 24.10.2019, 13:52

Строительство храма началось в VI веке при византийском императоре Юстиниане.

Израильские археологи обнаружили христианский храм возрастом 1,5 тысячи лет с часовней, посвященной неизвестному «славному мученику». Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на управление древностей Израиля.

Церковь была обнаружена в иерусалимском округе у города Бейт-Шемеш. Ее площадь составляет 1,5 дунама (1,5 тысячи «квадратов»). Предполагается, что строительство началось в VI веке при византийском императоре Юстиниане.

Орел, символ Византийской империи. Фото: управление древностей Израиля

Внутри церковь украшена фресками и мозаиками с изображением листьев, фруктов, птиц и геометрических элементов, среди которых есть рисунок орла — символа Византийской империи.

Греческая надпись на полу церкви византийской эпохи. Фото: управление древностей Израиля

Позднее, в годы правления императора Тиберия II Константина, к базилике была пристроена часовня, надпись внутри которой говорит о посвящении «славному мученику».

Отмечается, что личность, которой посвящено сооружение, неизвестна, но «исключительное богатство сооружения и его надписей указывает на то, что этот человек был важной фигурой».