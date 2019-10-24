закрыть
24 октября 2019, четверг, 15:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Россия отказывается признавать положения Женевских конвенций

3
  • 24.10.2019, 15:00
  • 1,214
Россия отказывается признавать положения Женевских конвенций

Госдума поддержала закон Путина.

Государственная Дума ратифицировала отзыв заявления к Дополнительному протоколу о жертвах вооруженных конфликтов к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, пишет ria.ru.

Соответствующий законопроект внес Владимир Путин, правительство его поддержало.

СССР подписал указанный протокол в 1977 году, он учреждал международную Комиссию по расследованию предполагаемых нарушений гуманитарного права в рамках международного вооруженного конфликта.

В законопроекте подчеркивается, что эта комиссия с 1991 года фактически не выполняет своих функций, в ней также нет представителя России. При этом Москва уплачивает ежегодный взнос в ее бюджет.

Также указано, что в сложившейся международной обстановке существенно возрастает риск «злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств».

Таким образом, Россия не будет признавать компетенцию этой Комиссии.


популярное за неделю

Мнение

Адзнака і сведчанне нараджэння сапраўднай нацыі
Адзнака і сведчанне нараджэння сапраўднай нацыі Сяргей Законнікаў
Зачем белорусские власти натягивают сову на глобус?
Зачем белорусские власти натягивают сову на глобус? Валерий Карбалевич
Перепись, досвидос!
Перепись, досвидос! Дмитрий Растаев
Мы требуем ухода Лукашенко
Мы требуем ухода Лукашенко Полина Шарендо-Панасюк