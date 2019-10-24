Россия отказывается признавать положения Женевских конвенций 3 24.10.2019, 15:00

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Госдума поддержала закон Путина.

Государственная Дума ратифицировала отзыв заявления к Дополнительному протоколу о жертвах вооруженных конфликтов к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, пишет ria.ru.

Соответствующий законопроект внес Владимир Путин, правительство его поддержало.

СССР подписал указанный протокол в 1977 году, он учреждал международную Комиссию по расследованию предполагаемых нарушений гуманитарного права в рамках международного вооруженного конфликта.

В законопроекте подчеркивается, что эта комиссия с 1991 года фактически не выполняет своих функций, в ней также нет представителя России. При этом Москва уплачивает ежегодный взнос в ее бюджет.

Также указано, что в сложившейся международной обстановке существенно возрастает риск «злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств».

Таким образом, Россия не будет признавать компетенцию этой Комиссии.