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Ученые: Ранние подъемы полезны для здоровья

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  • 24.10.2019, 16:01
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Ученые: Ранние подъемы полезны для здоровья

Когда лучше всего засыпать и как просыпаться без будильника.

В мире существует целое движение людей, которые просыпаются до восхода солнца или даже раньше. Мы выяснили, чем полезны ранние полезны и почему они так популярны, пишет segodnya.ua.

Помимо того, что у вас появляется больше времени, которое вы можете потратить исключительно на себя, так это еще и полезно для здоровья. При условии, конечно, здорового сна.

"Если вы легли в 22:00, а проснулись в 6:00 – отлично. Важно, чтоб вы высыпались. При этом понятие потребности во сне очень субъективное: кто-то спит больше, кто-то меньше. Но так или иначе 8 часов это понятие здоровья", – пояснил Спартак Суббота, психотерапевт.

При этом считается, что благоприятное время для засыпания наступает около 23:00 часов вечера. Именно тогда организм вырабатывает гормон для сна – мелатонин. Во время фазы глубокого сна выделяется гормон роста – соматотропный. Он особенно важен для детей. А недостаток сна, уменьшает выработку гормона лептина, что может привести к ожирению: чем меньше спите – тем больше голодные. Утром же к работе приступает гормон стресса кортизол. Пик выделения кортизола это 7:00 – именно он нас и пробуждает.

Как недосыпание, так и избыточный сон приводят к повышению уровня кортизола.

"Это способствует повышению стресса, увеличению веса, депрессивным состояниям и заболеваниям любых систем", – предостерегает Марина Балас, диетолог эндокринолог.

Поэтому первое, к чему следует стремиться, это полноценный отдых и здоровый сон. Тогда и принуждать себя вставать по будильнику не придется – организм сам подскажет, в когда вам просыпаться.


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