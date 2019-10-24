Михаил Пастухов: Белорусский «тунеядец» — это человек-призрак, придуманный властью 9 24.10.2019, 16:32

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Включенные в базу безработные — полноправные граждане Беларуси.

По данным Всемирного банка, изложенным в докладе «Миграция и утечка мозгов в Европе и Центральной Азии», все больше россиян, украинцев и белорусов покидают свои страны в поисках работы за рубежом, пишет доктор юридических наук, профессор Михаил Пастухов для сайта «Свободные новости».

Почему уезжают?

На начало 2017 года свыше 10 млн граждан России уехали на заработки в другие страны. Эта цифра продолжает расти, вызывая беспокойство властей. Ведь уезжают высококвалифицированные кадры в расцвете сил. Отток рабочей силы наблюдается и в соседних странах. В Украине и Молдове за «большими деньгами» эмигрировала практически четвертая часть трудоспособного населения, в Литве — пятая.

Как следует из вышеназванного доклада, из Беларуси в поисках лучшей жизни выехали примерно 1,5 млн граждан. Если раньше предпочтение отдавалось России, то в последние годы белорусские гастарбайтеры держат путь в Польшу, Германию, Чехию, Литву, США.

По данным Белстата число выехавших на заработки граждан гораздо меньше. Так, в первой половине 2019 года за границей трудились всего 93 тысячи белорусов. Белстат учет осуществляет по договорам и контрактам, заключаемым с иностранными агентствами, а также путем выборочного обследования домашних хозяйств. Среди выезжающих преобладают представители рабочих специальностей (строители, водители) и сферы обслуживания (врачи, педагоги, продавцы).

Почему уезжают? Прежде всего, белорусов привлекают высокие заработки (1,5 — 2 тысячи долларов). Отечественная политика нивелирования зарплат не позволяет высококвалифицированным кадрам в полной мере себя реализовать. Для развития частного бизнеса в Беларуси имеется немало преград и рисков. Примеров с арестами бизнесменов предостаточно. В европейских странах таких страхов нет. Там богатые люди чувствуют себя комфортно, несмотря на более высокие налоги.

Что делать с «тунеядцами»?

В Беларуси до сих пор остается полумиллионная армия «тунеядцев», то есть трудоспособных граждан, не занятых в экономике и включенных в базу данных на основании декрета № 1 от 25 января 2018 года «О содействии занятости населения». Правда, ряды этой «армии» тают в связи с исключением из их состава некоторых категорий граждан, в том числе жен дипломатических сотрудников, супругов работников административно-технического персонала зарубежных учреждений Республики Беларусь, а также лиц, которые трудоустроились или оказались в «сложной жизненной ситуации».

Можно предположить, что нынешняя перепись населения позволит органам власти уточнить информацию о лицах, не занятых в экономике, в том числе уехавших на заработки за границу. Тогда из этой «армии» могут выделить «соединение» неплательщиков налогов и начать с ними другой разговор.

На мой взгляд, «армия тунеядцев» является мифическим врагом государства, поскольку белорусский «тунеядец» — это человек-призрак, придуманный властью. На самом деле, лица, включенные в базу незанятых в экономике, полноправные граждане, которые избрали свой путь, в том числе покинув страну в поисках счастья. Как говорят, и скатертью им дорога. Они не совершают ничего противоправного, значит, нет оснований их принижать и принуждать к труду.

Как остановить бегство белорусов?

К сожалению, экономика страны работает все хуже. Прогнозные показатели на 2019 год не выполняются. ВВП вырос лишь на 1,1% при плане 3,1%. Производительность труда также не достигла запланированного уровня. Нарастает задолженность в сфере госсектора. Рентабельных предприятий становится все меньше. Государственный долг достиг угрожающих размеров (43,6 млрд рублей).

В таких условиях рассчитывать на благополучное будущее нереально. Отток рабочей силы, судя по всему, будет увеличиваться. При этом в стране, по данным Министерства труда и социальной защиты, число свободных рабочих мест приблизилось к 100 тысячам. Остро нужны водители, строители, медсестры, продавцы. Но никто не спешит заполнить вакансии, потому что предлагают зарплату на уровне до 500 рублей.

Очевидно, что со стагнирующей экономикой надо что-то делать. Органы власти в большом количестве «плодят» различные программы. Интереса ради можно назвать некоторые из них: программа инновационного развития; программа социально-экономического развития; программа по развитию и содержанию автомобильных дорог; программа развития машиностроительного комплекса; программа развития транспортного комплекса; программа «комфортное жилье и благоприятная среда»; программа энергосбережения; программа «образование и молодежь»; программа развития цифровой экономики; программа «Белорусский лес»; программа «охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов»; программа развития аграрного бизнеса.

Все эти программы основаны на соответствующих указах Лукашенко и постановлениях правительства с указанием ответственных органов и лиц. Одним из примеров может быть программа развития цифровой экономики и информационного общества. Ее основой стал декрет президента № 8 от 21 декабря 2017 года. И какой результат? Беларусь стала первой в мире страной, узаконившей смарт-контракт. Правда, большинство читателей понятия не имеет, что это такое и зачем он нам нужен.

14 октября на совещании у А.Лукашенко высказано предложение создать в Беларуси IT-вуз, где будут готовить специалистов высокого уровня. Это еще одна попытка догнать и перегнать Европу в сфере высоких технологий? Весьма сомнительно, что в обозримом будущем наши граждане начнут заниматься майнингом, владеть токенами и перейдут на операции с электронными деньгами (криптовалютой).

Представляется, что белорусам надо предложить что-то более простое и надежное.