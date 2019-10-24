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Завтра состоится суд над Дмитрием Полиенко

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  • 24.10.2019, 18:04
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Завтра состоится суд над Дмитрием Полиенко
Дмитрий Полиенко

Он начнется в 12:00.

Следующий суд над Дмитрием Полиенко пройдет 25 ноября в 12:00. Дмитрия судят за применение газового баллончика против нападавшего на него в подъезде пьяного человека, пишет телеграм-канал МКБ.

«Потерпевший» попросит не лишать Дмитрия свободы. Прокуратура затребовала 6 лет строгого режима.

Завтра должен быть оглашен приговор. От внимания к делу, а также от того, как много людей будет завтра у суда во многом зависит, проведет ли он ближайшие годы в колонии, или же «отделается» условным сроком. Как известно, все подобные приговоры выносятся по телефонному звонку. Так что решение будет приниматься в режиме реального времени.

Без солидарности не может быть свободы! Минский городской суд (ул.Дунина-Марцинкевича, 1/3), пятница, 12:00.


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