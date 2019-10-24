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Казахстан отказался покупать акции «Гомсельмаша»

  • 24.10.2019, 19:11
Казахстан отказался покупать акции «Гомсельмаша»

Третья попытка Лукашенко не увенчалась успехом.

В Казахстане готовы инвестировать в создание производства компонентов для белорусского «Гомсельмаша» вместо покупки пакета акций холдинга, о которой вчера говорил Лукашенко, пишет БелТА.

Об этом сегодня рассказал журналистам член совета директоров АО «Агромашхолдинг KZ» Андрей Лаврентьев.

«У нас очень эффективное экономическое сотрудничество с Беларусью. Мы со своими партнерами, компанией «Гомсельмаш», в этом году закрыли более 50% рынка. Мы считаем, что сотрудничество и объединение еще нескольких крупных машиностроительных групп может дать какой-то результат. Сейчас в рамках кооперации обсуждаем производство одного вида комбайна для уборки риса и деталей, которые будут поставляться и на главный конвейер «Гомсельмаша», - рассказал Андрей Лаврентьев.

В течение полутора лет белорусская сторона обсуждала с казахстанским бизнесом его вхождение в акционерный капитал гомельского производителя комбайнов. «Казахстану нужны компетенции в производстве сельхозмашиностроения, а компания «Гомсельмаш» имеет их, ее продукция котируется во многих странах. Но сейчас, посмотрев на это шире, мы поняли, что нам, может быть, не нужно упираться во вхождение в капитал, а выбрать, допустим, одну модель для совместной кооперации и вливания средств или взять какие-то компоненты, в которых нуждается «Гомсельмаш», и уже казахстанской стороной профинансировать именно их производство», - отметил предприниматель.

Какие именно компоненты могут производиться в Казахстане для нужд «Гомсельмаша», еще обсуждается. Однако местный бизнес готов вложить в производство от $50 млн до $120 млн. «Это те компоненты, которые требуют развития, возможно, обновления модельного ряда - того, который нужен именно для Казахстана, - пояснил Андрей Лаврентьев. - Зачем «Гомсельмашу» тратить свои инвестиции для того, чтобы производить какой-то компонент? Как крупная компания они должны заниматься разработкой новых качественных моделей. Производством компонентов на собственном заводе уже в принципе никто не занимается: все отдают это дополнительным компаниям».


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