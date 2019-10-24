Видеофакт: В РФ медведь напал на артиста цирка во время представления 8 24.10.2019, 20:48

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Иллюстрационное фото

Коллега артиста пытался отогнать медведя ногой.

В российском городе Олонец в Карелии цирковой медведь напал на дрессировщика Руслана Солодюка во время представления. Видео с происшествием опубликовали в интернете, а Следственный комитет России после публикаций СМИ начал проверку, передает tjournal.ru.

В цирке инцидент подтвердили и пояснили, что животное могло напасть на артиста из-за зрителей, которые использовали вспышки — это напугало медведя. Сам дрессировщик рассказал, что у медведя из-за возраста проблемы с суставами, поэтому животное могло разозлиться из-за того, что неудачно присело.

«Неприятный инцидент, но с артистом всё порядке, зрители тоже не пострадали. Во время нападения медведь был в наморднике, сбил его [артиста] с ног, повалил, потом животное отогнали», — прокомментировали в цирке.

После происшествия объявили 15-минутный антракт, но затем шоу продолжилось. По данным зрителей, около трети людей покинули зал.