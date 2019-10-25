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Ночью в Минске начались продажи iPhone 11

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  • 25.10.2019, 7:39
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Ночью в Минске начались продажи iPhone 11

Вот как это было.

25 октября в Беларуси начинаются официальные продажи новых смартфонов компании Apple – iPhone 11 и iPhone 11 Pro. В большинстве магазинов устройства получится купить утром, но в А1 решили провести ночной старт продаж. Журналисты tut.by побывали на мероприятии и рассказали, что там происходило.

Новый iPhone 11 (64 ГБ) продается у нас за 2099 рублей, iPhone 11 Pro (64 ГБ) – за 2999 рублей, iPhone 11 Pro Max (64 ГБ) — за 3299 рублей. Впрочем, при покупке в рассрочку гаджеты обойдутся дороже.

Двери центра продаж А1 на Интернациональной, 36 в Минске планируют открывать в одну минуту первого ночи 25 октября. В компании заметили: в это время можно забрать устройства как по сделанному ранее предзаказу, так и приобрести смартфоны сразу на месте. Кроме того, всем людям, купившим iPhone 11 и iPhone 11 Pro, в А1 пообещали оплатить такси домой в пределах Минска.

Примерно за 20 минут до открытия возле центра A1 собралось четыре человека. Внутри в это время были только представители оператора и журналисты:

Впрочем, уже через несколько минут покупателей было уже несколько десятков. Один из первых посетителей решил приобрести смартфон в рассрочку:

Еще одним обладателем iPhone 11 Pro Max в первые минуты продаж стал Александр, который забрал смартфон по сделанному заранее предзаказу:

Мы вышли из центра продаж А1 около половины первого ночи. К этому моменту людей внутри меньше не стало:

Напомним: iPhone 11 и iPhone 11 Pro – обновленные версии прошлогодних iPhone Xr и iPhone Xs. По размерам дисплеев новинки не отличаются от предшественников, зато могут похвастаться более мощной «начинкой» с процессором Apple A13 Bionic, а также улучшенными основными камерами. В iPhone 11 установлено два фотомодуля, в iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max – три.


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