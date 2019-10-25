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Впереди новый 1991-й год?

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  • Игорь Эйдман
  • 25.10.2019, 7:45
  • 1,572
Впереди новый 1991-й год?
Игорь Эйдман

Путин с маниакальным упорством наступил практически на все старые советские грабли.

Свободу Африке!

"У них первый был вопрос - "Свободу Африке!", А потом уж про меня - в части "разное". (А Галич).

Путин с маниакальным упорством наступил уже практически на все старые советские грабли. Конечно же и мимо экзотических африканских - не смог пройти. Свобода Африке теперь снова первый вопрос политической повестки. На нее и 20 млрд прощенных африканцам долгов не жалко. А интересы российских граждан - вновь последние в очереди. Вначале накормим "наших гвинейских друзей". Это важнее, чем ваши украденные пенсии и недоплаченные зарплаты.

Западные эксперты жалуются, что не могут понять истинных внешнеполитических целей Путина, а он всего лишь хочет вернуть времена своей молодости, сделать Россию подобием позднего Советского Союза, который знал и любил. Бывшие советские республики по этому плану должны постепенно вернуться в родное стойло (что некоторые из них и делают, лишь Украина, вот, подкачала); а Россия призвана стать центром собственного, правда уже не социалистического лагеря стран-сателитов (и здесь на Африку вся надежда, Европу-то с Азией так просто не купишь).

Конечно, путинская попытка возвращения в СССР в современных условиях неосуществима. Россия с ее ничтожной долей в мировой экономике не стала даже жалким подобием сверхдержавы, зато получила весь набор советских проблем. Ситуация копирует начало 80-х: на фоне экономического застоя страна пустилась в разорительную гонку вооружений и локальные военные авантюры, активно вкладывается в своих марионеток во всем мире, а население нищает и глухо ропщет.

В нулевые Россия лихо пролетела сытые советские 70-е, а затем начала собственную Холодную войну, "Афганы" и ракетную гонку с США. Результатом этого стало резкое падение уровня жизни, вызвавшее рост недовольства населения. Впереди новый 91-й год?

Игорь Эйдман, «Фейсбук»


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