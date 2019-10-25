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Андрей Шарендо: Доносим до людей правду

  • 25.10.2019, 7:52
Андрей Шарендо: Доносим до людей правду

Агитационная кампания Полины Шарендо-Панасюк в Бресте продолжается.

В Бресте продолжается агитационная кампания кандидата от «Европейской Беларуси» Полины Шарендо-Панасюк.

Об этом «Радыё Рацыя» рассказал Андрей Шарендо, доверенное лицо кандидата.

«Объясняли необходимость смены власти, собрали проблемы брестчан и рассказывали о программе потенциального народного избранника в Бресте. Провели несколько пикетов на центральных улицах города в поддержку кандидата Полины Шерендо-Панасюк, - рассказал руководитель избирательного штаба Андрей Шарендо: - Мы знаем, что в Беларуси «выборов» нет. Но мы пользуемся этой возможностью, чтобы стоять в центре города под нашими национальными флагами, чтобы знакомить людей с ситуаций, которая происходит в стране, чтобы доносить людям правду».

Напомним, вчера Брестская окружная избирательная комиссия после яркого выступления на БТ сняла с участия в «выборах» кандидата от гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк.

Команда активистки обжалует незаконное решение комиссии, поэтому, согласно закону, она имеет право продолжать агитационную кампанию.

Агитационные пикеты Полины Шарендо-Панасюк в Бресте продолжаются.


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