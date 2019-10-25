Любой белорус теперь может заключить сделку с роботом и получить $125 тысяч 1 25.10.2019, 8:04

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Иллюстрационное фото

В Сети появилось необычное объявление.

На платформе Geomiq появилось нетипичное объявление. Фирма (название не раскрывается из-за соглашения о неразглашении), которая создает робототехнику, просит помощи с финальными штрихами в работе над современным гуманоидным роботом. Она предлагает отдать свое лицо роботу взамен на 125 тысяч долларов, пишет kyky.org.

Компания ищет «дружелюбное» лицо, которое станет лицом робота после начала производства. Это лицо добровольца начнут воспроизводить на тысячах версий роботов по всему миру. «Мы знаем, это не самая обычная просьба, и передача лицензии на лицо — серьезное решение. Поэтому мы выступает с публичным призывом найти подходящего человека. Дизайнеры понимают, что это большое дело, и согласны щедро заплатить», — пишут в блоге.

В будущем такие роботы станут «виртуальными друзьями» для пожилых людей и доступными для общественности. Их будут выпускать уже в следующем году. Разработка технологии длится почти пять лет, в нее инвестировали в том числе фонды Шанхая. При этом компания хочет сохранить анонимность, потому что их проект предполагает секретность. Но представители фирмы надеются, что перед запуском роботы еще наделают шумихи в мировых медиа.

Все, кто хочет попытать удачу, могут отправить письмо с фотографией лица на почту face@geomiq.com. Судя по всему, ограничений по полу, цвету кожи, гендеру и другим параметрам нет. Кроме того, дизайнеры обнадеживают: каждый, кто пройдет отбор, получит полную информацию о проекте. Пока остальные продолжат томиться в ожидании.