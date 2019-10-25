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Диетолог назвала лучший завтрак для похудения

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  • 25.10.2019, 8:12
Диетолог назвала лучший завтрак для похудения

Весь секрет — в белковом балансе.

Желающим похудеть надо чаще устраивать белковый завтрак. Он также поможет регулировать уровень глюкозы в крови по утрам. Об этом заявила австралийский диетолог Сьюзи Баррелл, пишет Daily Mail.

По ее словам, оптимальный вариант – это яичница-болтунья с овощами, копченым лососем, авокадо и цельнозерновым хлебом. К такому завтраку полезно добавлять богатые клетчаткой продукты, например, отруби.

Также привычкой должно стать ежедневное потребление по утрам 300-500 мл воды. Среди других полезных утренних напитков – зеленый и травяной чаи.

По словам диетолога, нужно отказаться от кофе с добавлением молока в любом виде, потому что оно повышает калорийность напитка.


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