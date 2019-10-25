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Янукович на полиграфе

  • Мустафа Найем
  • 25.10.2019, 8:18
Янукович на полиграфе
МУСТАФА НАЙЕМ

Что не так с затеей «Слуги народа»?

Не ведитесь особо на полиграф. Если бы Виктор Янукович проходил полиграф на предмет причастности к расстрелам на Майдане или воровству Межигорья, приборы бы показали нам человека с безукоризненной репутацией и чистой совестью. Просто потому, что он сам не считает себя ни причастным к воровству, ни виновным в убийствах. И можно хоть сутками его опрашивать — реакции Федоровича на эти вопросы будут в рамках нормы.

Полиграф — вспомогательный, но не достаточный и точно не главный инструмент выявления лжи. Если бы одного полиграфа было достаточно для определения виновности/невиновности, в мире бы уже избавились от необходимости содержать надзорные, следственные или судебные органы. Этих средств хватило бы на покупку полиграфов по одному на каждого подозреваемого. И именно поэтому во многих странах результаты полиграфа не являются достаточными доказательствами в суде.

Мустафа Найем, «Фейсбук»


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