Шаман в Якутске: Мы обязательно дойдем до Москвы 25.10.2019, 8:56

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Фото: ЧИТА.РУ

В Кремле не понимают, что они уже приговорены.

Якутский шаман Александр Габышев, который в марте отправился пешком в Москву, чтобы "изгнать" президента России Владимира Путина – "порождение темных сил", в сентябре был задержан в Бурятии и отправлен обратно в Якутск, сообщает Радио Свобода.

Там против него возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму, взяли подписку о невыезде и – по результатам официальной экспертизы – объявили невменяемым.

Габышев живет в доме его семьи под Якутском, ходит по вызовам в ФСБ и говорит, что все равно, "как предсказано", дойдет до Москвы в 2021 году.

За это время он дал интервью газете "Нью-Йорк Таймс" и прошел освидетельствование у независимых экспертов, которые заявили, что Габышев не представляет угрозы обществу и не нуждается в принудительном лечении.

В городе, тем временем, проходят митинги в поддержку Габышева.

Жизнь шамана в Якутске под следствием – в фильме Беаты Бубенец.

Монологи шамана

Сначала герой возвышается, потом падение происходит, пленение или что-то такое, трудности. Потом он их преодолевает, и еще больше подъем. Я уже чувствую, что это сценарий Бога. Я со своей стороны народ призываю к спокойствию на время следственных мероприятий, судебных разбирательств. Взаимное понимание с властями у меня пока достигнуто, поэтому так живу свободно. Это новая глава, новый этап, он не ниже, а будет выше еще. Поэтому, как говорится, с оптимизмом смотрю в будущее.

Ползла по дороге гусеница, медленно ползла, потом наткнулась на развилку дорог и превратилась в кокон. Она знает, что из кокона потом появится то, что быстрее ее, и сильнее, и мудрее.

Митинг в Якутске в поддержку шамана

Из мимикрии, из маскировки вышел. Чего мне маскироваться, сейчас уже вызов брошен, перчатки, как говорится, сброшены, забрало открыто. Я сущность свою открыл, и сейчас я на коне, контролирую все. У меня сомнений нет, страха нет. У небесного воина никаких сомнений и страхов нет. Мои противники сейчас в замешательстве, выбирают, какой путь выбрать. Если они изберут темный путь, – меня заключат в тюрьму, в психушку, – во мне пробудится воин и пойдет уже темным путем, мы дойдем обязательно до Кремля, уже путем воина. Никакие стены тюрьмы, никакие больничные палаты меня не удержат. Я не такой простой человек, я небесный человек, небесный воин, а это другое. Так что, Россия, будь уверена, наше дело правое. А если изберут светлый путь, на свободе меня оставят, штрафанут даже, но освободят, оправдают, я пойду светлым путем. Идти буду как белый шаман. У меня имя из двух слов состоит – шаман и воин, выберу я шамана. Белый шаман. Пойдет он очищать землю мирным путем, но обязательно состоится то, что предсказано, дойдем [до Москвы] к 2021 году.

Они боятся, потому что моих светлых мыслей не знают. Всем прощение, мстить грех, ни капля крови, ни волос не упадут с этого демона, когда мы его изгоним или отправим в отставку. Никто его не тронет, он будет под неприкосновенностью. Мы не будем повторять тех кровавых революционеров, в прошлом которые были. Мы люди современные, вера у нас крепкая, светлая. Не бойтесь, встаньте за нас.

Видимо, пока не доходит до них, может, потихоньку дойдет. Это мало кому понятно. Но придется им принимать, а иначе нельзя. За нами новый мир идет, целое цунами нового мира. Не понимают, что приговорены судом.