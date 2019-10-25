Без инвестиций осталось пол-России

Без инвестиций осталось пол-России4
- 25.10.2019, 9:40
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Максимальный обвал пережил Южный федеральный округ.
В то время как Росстат отчитывается об увеличении инвестиций в российскую экономику третий год подряд, регионы РФ продолжают страдать от инвестиционного голода.
По итогам первого полугодия 20% всех инвестиций в стране досталось одной Москве, отмечает в октябрьском «Мониторинге» РАНХиГС, пишет finanz.ru.
Еще 14% пришлось на регионы добычи нефти и газа - Тюменскую область и автономные округа, в том числе Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий, ставший лидером по росту показателя в стране (+23%).
В половине регионов инвестиции падают, пишет главный научный сотрудник лаборатории исследований демографии, миграции и рынка труда ИНСАП РАНХиГС Наталья Зубаревич.
Среди федеральный округов максимальный обвал пережил Южный ФО, где инвестиции рухнули на 27% год к году. В Крыму обвал достиг 40%, а в Краснодарском крае составил 30%. «Это связано с завершением строительства инфраструктуры Крымского автомоста», - констатирует Зубаревич.
Инвестиции в Северо-Западном округе просели на 9%, в Санкт-Петербурге рухнули на 27%. В Приволжском ФО меньше капвложений зафиксировали две трети регионов, а в целом по округу сокращение составило 3%.
В Дальневосточном ФО двузначными темпами упали инвестиции в Якутии (на 20%). В результате доля Дальнего Востока во всех инвестициях в стране упала до 8%, что ниже, чем в период подготовки к саммиту АТЭС (9%), отмечает Зубаревич.
Согласно Росстату, за первое полугодия российская экономика получила 6,695 трлн рублей инвестиций - на 0,6% больше, чем год назад.
Впрочем, из этой суммы только 5,041 триллиона напрямую подтверждаются отчетностью компаний. Оставшиеся 1,654 триллиона рублей, или 25% итоговой суммы, являются результатом математических досчетов, а не реально собранных данных - это инвестиции, которые Росстат классифицирует как «не наблюдаемые прямыми статистическими методами». К ним относятся, в частности, капитальные вложения малого бизнеса.
Если исключить эти досчеты и рассматривать только прямую статистику по предприятиям, то вместо 0,6% роста инвестиций за полугодие, в стране придется зафиксировать их сокращение на 1,1%, подсчитали эксперты «Центра развития» Высшей школы экономики.
Это означает, весь скромный прирост инвестиций, который Росстат включил в статистику по ВВП, пришелся на «скрытую экономическую активность» и малый бизнес, где, согласно официальной статистике, второй год подряд наблюдается настоящий бум: в прошлом году «невидимые инвестиции» составили 4,388 триллиона рублей, показав скачок более чем на 10%, а за январь-июнь этого года прибавили еще 5,8%.