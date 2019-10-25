Китайские б/у авто заполонят белорусский рынок? 2 25.10.2019, 10:05

3,494

В СМИ появились странные сообщения.

Три месяца назад, в конце июля, по российским СМИ разнеслась новость о том, что Китай начинает поставки подержанных автомобилей в другие страны. В их числе называлась и Россия, пишет abw.by.

Вы уже представили сотни тысяч старых «китайцев», плывущих на кораблях во Владивосток, а затем постепенно добирающихся до нашего рынка? Напрасно! - считает Иван Кришкевич. И вот почему.

Начнем с первоначальной информации. Итак, в конце июля местное издание China Daily, ссылаясь на Министерство коммерции КНР, сообщило о том, что провинция Гуандун (Южный Китай), обладающая соответствующей лицензией, начинает экспорт подержанных автомобилей в Камбоджу, Нигерию, Мьянму и Россию. Стоимость первой партии из 300 автомобилей составляет 2,5 миллиона долларов.

На этом все, больше никаких подробностей не было. Оставалось гадать, о каких именно марках идет речь, местных или иностранных, китайской сборки или зарубежной, сколько именно машин из первой партии будет отправлено в Россию. Но простой расчет показывает, что средняя стоимость автомобиля должна составлять что-то около 8.300 долларов.

Чуть больше конкретики принесла другая публикация China Daily от 23 июля. В ней сообщалось об отправке в Нигерию 60 подержанных автомобилей общей стоимостью более 700 тыс. долларов из зоны порта свободной торговли Дунцзян в Тяньцзине. Судя по фотографиям, в партию вошли Lexus RX AL10, причем после рестайлинга (2012-2015 г.в.). Заметим, что данная модель выпускалась в Японии и Канаде, но не в Китае. Выходит, китайская сборка для экспортных поставок «бэушки» необязательна? Да, и судя по заявленным цифрам, средняя стоимость автомобиля в этой партии составляет более 11.600 долларов.

А почем вообще свежая «бэушка» в Китае? Ну, скажем Hyundai Sonata 2015 г.в. с турбомотором 1.5 стоит порядка 15.100 долларов. У нас данная модель - в районе 15.000-17.000 долларов.

Лишь немногим дороже ($15.270) Volkswagen Passat 2013 г.в. с 2,0-литровым TSI и автоматической коробкой. В Беларуси подобный автомобиль выставляется за 12-13 тыс. долларов.

А, например, Toyota Corolla 2014 г.в. с двигателем 1.6 и вариатором, обойдется в 12.560 долларов. У нас 5-летняя Corolla предлагается примерно в те же деньги, возможно, даже чуть дешевле.

А ведь к местной цене надо прибавить стоимость доставки, интерес посредников и реализаторов и, самое главное, расходы на растаможку и ЭРА-ГЛОНАСС. Конечный ценник рисуется совсем не интересным.

Впрочем, что-то подсказывает: если партия (китайская) скажет - стоимость автомобилей на экспорт может быть снижена. Просто для понимания масштабов и проблематики китайского автомобильного рынка. В прошлом году в Поднебесной было продано 28,08 миллиона новых автомобилей. А подержанных – всего 13,82 миллиона. И это проблема! Продажи новых машин падают (за прошлый год на 2,8%), подогреть их может желание целой армии китайских владельцев обновить автопарк, поэтому с «бэушкой» надо что-то делать.

Конечно, на фоне вышеназванных цифр партия из 300 машин – капля в море. Но лиха беда начало. По мнению знакомых с ситуацией журналистов, сейчас Китай силами отдельных регионов лишь нащупывает каналы и ищет партнеров внутри тех стран, которые готовы принять подобные поставки. Грубо говоря, речь идет о компаниях, которые будут выполнять роль порталов на местных рынках. Они-то и будут налаживать работу с китайскими аукционами, обеспечивать поставки автомобилей и запчастей, заниматься их таможенным оформлением и прочими юридическими вопросами. Считай, будут выполнять функционал импортеров и дилеров, только на рынке second hand.

Но на российском рынке работа с импортом «бэушки» в принципе комплексно никем не поставлена. А у разрозненных контор по поставкам машин из США или Японии масштабы совсем не те. Без крупного игрока (и капитала) в этой сфере вряд ли что-то будет. И пока что, похоже, этого нет: спустя три месяца после первого сообщения о китайском экспорте «бэушки» тема не получила продолжения. Об уже совершенной поставке таких машин из Китая, информации нет. Значит, и нам пока можно закатывать губу.

Ну и снова вопрос: надо ли это конечным покупателям? На сегодняшний день на российском (да и нашем) рынке цены на новые и подержанные автомобили еще не отыграли полностью почти двукратного падения российского рубля – так что импорт по-прежнему не так интересен, особенно с учетом таможенных платежей и иных расходов.

К тому же «автомобили из Китая» - это звучит как минимум необычно. Хотя следует понимать: ржавые «корыта» 20-летней давности никто возить не будет, это просто лишено всякого смысла. Навряд ли будут интересны и модели китайских марок. А вот автомобили зарубежных брендов, китайской или оригинальной (европейской, японской, американской) сборки, да еще со своей спецификой (китайцы любят удлинять модели среднего и бизнес-класса) – это может быть интересно. Разумеется, при соответствующей цене.

Вердикт

Экспорт китайской «бэушки» воспринимается как шутка только на первый взгляд. На самом деле и автомобили могут быть достойными, и масштабы потенциально велики. Пока вопросов и пресловутых «но» в этой истории слишком много. Так что, как минимум, ждать налаженного потока «китайцев» в Россию (а затем и к нам) в ближайшее время вряд ли стоит.