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Россия перебросила из Чечни в Сирию сотни военных

  • 25.10.2019, 10:49
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Россия перебросила из Чечни в Сирию сотни военных
Иллюстрационное фото

Они будут заниматься отводом курдских формирований на 30 км от границы с Турцией.

Россия перебросила в Сирию около 300 военнослужащих подразделения военной полиции Вооруженных сил РФ, дислоцированного в Чечне, сообщает dw.com.

Об этом в пятницу, 25 октября, сообщили в Минобороны РФ. "Военные полицейские прибыли в Сирийскую Арабскую Республику для выполнения специальных задач", - цитирует "Интерфакс" представителя российского оборонного ведомства.

Патрулирование и содействие в отводе войск

Военнослужащим предстоит осуществлять патрулирование территории, а также оказывать содействие по отводу подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружений на 30 км от сирийско-турецкой границы.

На авиабазу Хмеймим к югу от Латакии также направлены более 20 бронеавтомобилей "Тигр" и "Тайфун-У" для выполнения спецзадач.

США хотят усилить присутствие в нефтеносных районах

Между тем после вывода тысяч американских солдат из северной части Сирии и переброски их в Ирак Вашингтон задумался об усилении военного присутствия в нефтеносных районах страны для защиты их от джихадистов террористической группировки "Исламское государство". Как ожидается, данный шаг будет предпринят в координации с "Демократическими силами Сирии" (SDF - альянсом сирийской оппозиции и курдских формирований).

Ранее министр обороны США Марк Эспер сообщил, что переброска американских войск из Сирии в Ирак займет несколько недель и будет осуществляться как по земле, так и по воздуху. Решение США о выводе американских солдат из северной части Сирии перед началом военной операции Турции против курдов в этом регионе было воспринято многими как предательство союзников-курдов, которые на протяжении многих лет сражались с американцами плечом к плечу против ИГ.


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