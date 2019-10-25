Белорусский тренер Александр Андриевский возглавит «Сочи» 25.10.2019, 10:54

АЛЕКСАНДР АНДРИЕВСКИЙ

ФОТО: BELARUSHOCKEY.COM

Российский хоккейный клуб выступает в КХЛ.

Новым главным тренером "Сочи" станет белорус Александр Андриевский. Об этом сообщает championat.com.

На данный момент серия поражений "леопардов" составляет восемь матчей. Под руководством Леонида Береснева, сменившего в должности главного тренера Сергея Зубова, южане не одержали еще ни одной победы.

В КХЛ Андриевский работал с минским "Динамо", "Адмиралом" и "Сибирью". В нынешнем межсезонье было объявлено, что Александр Леонидович возглавит столичных "зубров", однако стороны так и не пришли к соглашению. До октября Андриевский оставался без работы.

"Сочи" информацию о назначении специалиста пока не подтвердил. В данный момент "леопарды" занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, всего на балл опережая идущее последним рижское "Динамо" и на одно очко отставая от минского.