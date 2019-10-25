В Украине вышла в оборот купюра в тысячу гривен 25.10.2019, 11:07

Нацбанк утверждает, что новую банкноту будет очень сложно подделать.

Сегодня в наличном обращении появится банкнота нового номинала в тысячу гривен. Об этом сообщает Нацбанк Украины в пятницу, 25 октября.

Для начала НБУ выпустил в обращение 5 миллионов банкнот номиналом в 1000 грн.

На лицевой стороне новой банкноты изображен портрет Владимира Вернадского.

"Он избран за выдающийся вклад в историю Украины как философа, естествоведа, основателя целого ряда новых отраслей науки - геохимии, биохимии, радиогеологии. Он также является одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук, созданной в 1918 году", - объяснял глава НБУ Яков Смолий.

На обратной стороне напечатано изображение здания президиума Национальной академии наук Украины.

По размеру и цвету банкнота номиналом 1000 гривен заметно отличается от банкнот других номиналов, что поможет легко определять номинал. Размер новой банкноты составляет 75×160 мм. Основной цвет - голубой. По дизайну она похожа на банкноты нового модернизированного поколения гривни - обновленные 20, 100 и 500 гривен.

Цитата, размещенная на лицевой стороне купюры гласит: "Я вірю у величне майбутнє України". Полное выражение Вернадского звучало иначе: "Я вірю у величне майбутнє України й Української академії наук...".