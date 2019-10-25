Прорыв дамб и сейф с золотом в Красноярском крае: появились новые детали 1 25.10.2019, 11:18

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Фото: МЧС России

Что на сегодня известно о ЧП с золотодобытчиками на реке Сейба?

В ночь на субботу, 19 октября, на реке Сейба в Красноярском крае произошел прорыв каскада дамб. Вода хлынула в поселок, где жили работники золотодобывающей артели, и смыла их общежития. Погибли по меньшей мере 17 человек, еще трое числятся пропавшими без вести, сообщает ВВС.

О том, что число жертв выросло до 17 человек, сообщила во вторник пресс-служба Следственного комитета России (СКР). "Обнаружены тела еще двух погибших человек из числа без вести пропавших рабочих, трое по-прежнему числятся без вести пропавшими", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник СКР сообщил, что следствие по делу о гибели рабочих артели попросит суд арестовать изъятое на прииске золото для возмещения ущерба родственникам погибших.

После осушения одной из заводей сотрудники МЧС обнаружили сейф. По данным СМИ, в нем было 18 килограммов золота.

Что произошло

Прорыв произошел в шесть утра по местному времени (02:00 мск). Как сообщали в СКР, всего на реке Сейба в районе поселка Щетинкино было установлено пять дамб. Сначала прорвало верхнюю, а затем под напором воды по цепочке разрушились еще четыре.

На поселок работников золотодобывающей артели "Сисим" обрушилась большая волна. Она представляла собой селевой поток глины, камней и грязи и достигала четырех-пяти метров в высоту, заявили в администрации Щетинкинского сельсовета.

Волна снесла два временных общежития, где, по данным краевого правительства, жили около 80 старателей. Кроме того, разрушенными оказались несколько жилых бытовок и хозяйственные постройки ремонтной зоны, сообщили в холдинге "Сибзолото", в который входит артель "Сисим".

Всего в поселке проживали 174 человека, говорил председатель правительства края Юрий Лапшин. По данным холдинга "Сибзолото", в результате прорыва пострадали 44 человека.

Почему произошел прорыв?

Как говорил в субботу губернатор Красноярского края Александр Усс, прорыв мог произойти как из-за несоблюдения технологий при строительстве дамб, так и из-за дождей.

В то же время глава краевого правительства Юрий Лапшин заявил журналистам, что дамбы "были сделаны кустарным способом" и, возможно, "с нарушением всех мыслимых и немыслимых норм".

"Собственник гидротехнического сооружения должен был разработать проектную документацию, выполнить расчеты вероятного вреда, согласовать его с регионом, застраховать сооружение, утвердить декларацию, внести сооружение в государственный регистр гидротехнических сооружений и получить разрешение на эксплуатацию. Как подтвердили специалисты Ростехнадзора - в данном случае все эти требования не были выполнены собственником", - заявили в правительстве региона.

С тем, что дамбы были возведены незаконно, согласны и СКР. Там заявили, что гидротехнические сооружения были установлены "без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи", а горный мастер, организовавший проведение работ на участке, не имеет специального образования.

В субботу СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Как сообщали СМИ, в офисе золотодобывающей артели "Сисим" прошли обыски, в ходе которых была изъята техническая и финансовая документация.

Кто проходит по уголовному делу

В воскресенье в рамках уголовного дела были задержаны и допрошены директор ООО "Сисим" Максим Ковальков, горный мастер Евгений Александров и начальник участка Андрей Еганов, который, как отметили в СКР, признался, что понимал опасность постройки рабочего поселка в зоне затопления.

В понедельник Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал Ковалькова, Еганова и Александрова на два месяца. Представитель защиты Еганова в суде заявил, что тот полностью признает свою вину и подписал соглашение о сотрудничестве со следствием, передает Интерфакс.

"Я раскаиваюсь и соболезную всем родственникам. Все все знали, - цитирует начальника участка ТАСС. - Я, начальник участка, все знал. Недосмотрел".

Александров на вопрос, считает ли он себя виновным, ответил: "Нет, конечно. В чем я виноват? Я смотрел, дамба была нормальная" (цитата по РИА Новости).

Директор ООО "Сисим" также не признает вину, сообщили в СКР.

Что известно о холдинге

Согласно данным СПАРК, по 20% в холдинге "Сибзолото" принадлежит его гендиректору Алексею Гурьянову, ООО "Артель старателей Ангара - Север", ООО "Артель старателей Июсская", ООО "Артель старателей Хакасия" и ООО "Сисим". Бенефициаром всех этих компаний также является Гурьянов.

Основной вид деятельности холдинга "Сибзолото" - добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы).

Законно ли использование дамб

Как отметил в разговоре с газетой "Ведомости" директор группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов, холдинг занимается наиболее простым способом золотодобычи, при котором фильтруются потоки воды, создаваемые дамбами.

"Такие методы добычи регулярно применяются, но они являются губительными для речной экосистемы, поэтому разрешение на эксплуатацию такого объекта получить нельзя, поэтому и согласованной она быть не может", - заявил Худалов.

Как отмечают эксперты, дамбу на реке достаточно сложно скрыть от контролирующих органов, а значит нельзя исключать, что в ближайшее время могут быть возбуждены уголовные дела о халатности в отношении должностных лиц.

Федеральная служба по надзору в сфере труда и занятости (Роструд) заявила, что проверит пять компаний, работники которых пострадали во время прорыва дамбы в Красноярском крае, а в Росприроднадзое решили проверить все дамбы в стране.

"В понедельник Росприроднадзор обратится в правительство РФ с просьбой разрешить службе проверить все аналогичные объекты, чтобы избежать повторения трагедии", - сообщили в воскресенье в пресс-службе ведомства.