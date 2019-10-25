Виктор Шендерович: Лукашенко - кидало 1 25.10.2019, 11:29

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Виктор Шендерович

Фото: DELFI

Российский сатирик — об отношениях официального Минска и Москвы.

В интервью на «Эхе Москвы» российский сатирик Виктор Шендерович порассуждал об отношениях Путина и Лукашенко в контексте желания правителя РФ остаться у власти.

— Что бы такого сделать, чтобы остаться. Да еще вернуть бы желательно, остаться не совсем на штыках, а вернуть каким-то образом некоторую легитимность внутреннюю, — отмечает Виктор Шенжерович. — Я сейчас не говорю о юридической легитимности. Ее нет и не будет. Но вопрос в том, что были периоды некоторой внутренней легитимности. Крымский. Этот захват Крыма, аннексия Крыма позволила ему на какое-то время стать народным лидером по ощущениям. И наш брат демократ тоже пополз, обуреваемый патриотическим недугом. Закавыченным. Пополз к ногам. Какая разница, легитимный он, нелегитимный. Какая разница, закон, не закон. Россия. Россия превыше всего.

Это выскребли до донышка, эту оловянную мисочку. С Крымом. Выскребли. Выяснилось, что Крым-то наш, а уже ощущение народное — ворчат, морщатся. Глухо ворчат. Глухое ворчание. Экономика в заднице.

Либо надо все-таки под это дело ближе к 23-24 году отменять санкции, чтобы зафиксировать реальный рост. И тогда Путин снова всех переиграл. Это связано с отдачей Донбасса за снятие санкций и так далее. Но как-нибудь так, чтобы патриоты, чтобы не потерять совсем… В общем, у них сложная квадратура круга там. Либо Лукашенко, если Лукашенко плохо себя ведет. Лукашенко сам кидало такое, что Путину не снилось.

По мнению Шендеровича для Путина объединение с Беларусью «был бы идеальный вариант».

— Новое государство, все обнуляем. Все заново. Это еще рассматривалось, извините, на позднеельцинских сроках. Эту булочку мы все проходили.

Какие еще? Война – мать родна. После чего начинался Путин – взрывы домов. Не хочется вас настраивать на эту волну. Но это беспроигрышная вещь. Родина в опасности. Враг у ворот. Это, конечно, ближе к делу, если другого не найдут, станет актуальным это. Вот они сейчас в поисках.

Преемник – вещь опасная вот почему. Ему тогда хорошо повезло с Медведевым, совсем слабеньким, совсем комичным, постарались выбрать, кстати, комичного. Помнишь, была кандидатура Иванова Сергея. Не прошла. Почему? – он не травоядный. Иванов сожрет, потом не поморщится. Путина-Шмутина – всех. Потому что гэбист. Такая же гэбистская холодная гадина, для которой это все процесс пищеварения такой перемалывания товарищей по работе – это просто нормальный процесс. Они нашли тихонького, мягонького. Запуганного. Без инструментов. Еще раз провернуть с Медведевым – я боюсь, что к 24-м году все-таки настроение может быть другое. Я не думаю, что он пойдет на это.

Есть на всякий случай его охранники, которых он рассовал на руководящие посты. Повара есть. Повар, охранник, все лучшие люди страны на руководящих постах. Тоже опасная вещь эти преторианцы. Если он что-то знает, если ему кто-нибудь осторожно напомнит историю, преторианцы – вещь прекрасная, а потом ты просыпаешься, как в том анекдоте – а голова в тумбочке. Все эти преторианские перевороты это классика. В общем, опасно.

Каким образом они будут решать вопрос – не знаю. Но это единственное, чем он сейчас долговременно занят.