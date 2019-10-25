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Заместителем министра обороны Украины стал генерал-майор Александр Полищук

  • 25.10.2019, 11:34
Заместителем министра обороны Украины стал генерал-майор Александр Полищук
Александр Полищук

Сегодня Кабмин Украины одобрил его кандидатуру.

Кабинет министров Украины назначил Александра Полищука на должность заместителя министра обороны Андрея Загороднюка, пишет lb.ua.

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

"Кабинет Министров Украины на своем заседании одобрил ряд важных решений. В частности, правительство назначило заместителем министра обороны Полищука Александра Николаевича", — говорится в сообщении.

Ранее Полищук был экспертом по вопросам оборонного строительства и безопасности фонда "Майдан иностранных дел".

Также Полищук — бывший замдиректора департамента военной политики и военного планирования Минобороны, позже был руководителем управления в Совете национальной безопасности и обороны.


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