У жителя Солигорска купили автомобиль за сувенирные доллары 4 25.10.2019, 11:39

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Фото: Следственный комитет

Сделка состоялась прямо на парковке.

Двое парней купили у жителя Солигорска автомобиль за билеты «Банка приколов». Об этом сообщили в Следственном комитете.

В милицию обратился мужчина и сообщил о том, что он стал жертвой мошеннических действий при продаже своего автомобиля. По его словам, на парковке к нему подошли двое парней и попросили продать автомобиль Renault. Продавец и покупатель сошлись на цене в 300 долларов США, и один из парней передал мужчине три купюры по 100 долларов.

Автомобиль не переоформляли. Молодые люди сели в Renault и уехали, а продавец обнаружил, что одна из купюр оказалась сувенирной.

Сотрудники милиции установили молодого человека, который передавал сувенирную купюру. Им оказался 16-летний учащийся колледжа. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 209 УК Беларуси (Мошенничество).