Белорус возглавил список лучших бомбардиров петербургского «Динамо» 25.10.2019, 11:53

Артур Гаврус

Фото: ХК «Динамо Санкт-Петербург»

Воспитанник гродненского хоккея заслужил показатель полезности +10.

Белорусский нападающий санкт-петербургского "Динамо" Артур Гаврус принес выездную победу своей команде над тольяттинской "Ладой" (4:3 Б) в регулярном чемпионате ВХЛ. Воспитанник гродненского хоккея реализовал решающий послематчевый бросок, сообщает pressball.by.

В 17 матчах сезона на счету Гавруса 15 (6+9) очков, 12 минут штрафа и показатель полезности +10. Он является лучшим бомбардиром команды Эдуарда Занковца.

В активе "Динамо" 32 очка. Питерцы делят первое место в таблицы вместе с ханты-мансийской "Югрой".