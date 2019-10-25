Почему Беларусь опустилась на 12 позиций в рейтинге «Doing Business»? 25.10.2019, 12:02

Экономисты рассказали о проблемах белорусского бизнеса.

В рейтинге Всемирного банка «Doing Business» за этот год Беларусь заняла 49-е место из 190 стран, опустившись за год на 12 позиций. Это один из худших показателей среди всех стран-партнеров из Евразийского экономического союза, пишет сайт телеканала «Белсат».

Почему так произошло, объясняет сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов:

«Падение рейтинга в «Doing Business» говорит о том, что мы снизили свое внимание к развитию сектора малого и среднего предпринимательства. Где-то погнались за цифрами, где-то сделали пакет имитационных реформ, которые вылезли в другом месте. И как результат это отразилось в оценке «Doing Business». В то время, когда другие страны активно занимались условиями для продвижения бизнеса…»

На этот же вопрос отвечает экономист Лев Марголин:

«Этот рейтинг формируется по 10 показателям. И пять из них – то, что всегда делала белорусская власть, то, что ей удавалось делать. Это легкость регистрации бизнеса, регистрация земельных участков, подключение к электричеству. Но здесь, на мой взгляд, уже источники улучшения исчерпаны. А вот вторая половина этих показателей, там, где речь идет о безопасности бизнеса, о получении займов, – в стране очень плохие показатели в этом направлении. На мой взгляд, то, что ничего не делается со второй половиной этих показателей, и приводит к тому, что то, чего мы достигли в прошлые годы, постепенно ухудшается…»