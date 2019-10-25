«Минск — столица свободы» 2 25.10.2019, 12:02

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Новые пикеты «Европейской Беларуси» в столице.

Пикеты гражданской кампании «Европейская Беларусь» сегодня пройдут в разных районах Минска, сообщает пресс-служба кампании.

На них можно не только получить информационные материалы и пообщаться с кандидатами в депутаты и их доверенными лицами, но и поставить подпись за закрытие АЭС в Островце и присоединиться к гражданской кампании.

Время и места проведения пикетов:

улица Бельского, 4: 11:00 — 16:00

станция метро «Спортивная», выход к торговому центру «Тивали»: 11:30-19:00,

станция метро «Пушкинская», выход к магазину «Богатырь»: 12:00 — 19:30,

улица Бобруйская, 13 (напротив железнодорожного вокзала): 15:00-19:00,

торговый центр «Скала»: 14:00 — 19:00.