Отвечать обязательно придется 7 Борис Вишневский

25.10.2019, 12:21

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Борис Вишневский

За все содеянное, украденное и разворованное.

Президент Путин с барского плеча простил долги странам Африки — 20 миллиардов долларов.

Пресс-секретарь Песков уже заливается соловьем, объясняя, что долги были «невозвратные», зато теперь как вольготно будет работать в Африке российским компаниям!

Эти сказки, — про «безнадежные долги», — мы слышим каждый раз, когда очередному диктаторскому режиму прощаются очередные несчетные миллиарды.

Вместо того, чтобы требовать их возврата, или хотя бы получить часть долга «натурой» — природными ресурсами или товарами.

20 миллиардов долларов — это 1.3 триллиона рублей.

Планируемые расходы федерального бюджета-2020 на здравоохранение — 1 триллион рублей. Меньше, чем прощено Африке.

А расходы всех вместе региональных бюджетов за 2019 год на здравоохранение — как раз около 1.3 триллиона рублей. Примерно то же, что прощено.

Так что, дорогие товарищи, не обессудьте потом, что на лечение не хватает.

Что в больницу надо со своими лекарствами и постельным бельем.

И что на сложные операции или дорогостоящее лечение для больных детей родители должны собирать деньги с протянутой рукой через СМИ — чтобы спасти детям жизнь.

И одновременно Госдума принимает решение о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще на год. Вынимая из карманов будущих пенсионеров «накопления» в объеме около 640 млрд. рублей, или около 10 млрд. долларов. Экономя половину от того, что «простили» Африке…

В любой стране, где власть зависит от граждан, за такими решениями последовала бы немедленная и позорная отставка президента и правительства и досрочные выборы парламента.

А нашим правителям — все божья роса.

Но это обязательно закончится.

И отвечать обязательно придется.

За все содеянное, украденное и разворованное.

Борис Вишневский, «Эхо Москвы»